Las invitadas más glamurosas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Se ha hecho esperar, pero la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya ha llegado a la localidad de Aldea del Fresno madrileña. La flor y nata de la alta sociedad española se ha desplazado hasta este enclave familiar de ensueño para celebrar las nupcias de la mediática pareja. Son muchas las celebridades que no se han querido perder el evento del año al que, por descontado, han asistido ataviadas con lo mejor de su vestidor. Analizamos los mejores looks de invitada del enlace. ¿Quién fue la mejor vestida? ¿Qué tendencias hemos visto despuntar en este gran día? Te lo contamos todo a continuación.

Los invitados a la boda de la Marquesa de Griñón con el empresario ya están saliendo del Hotel Ritz madrileño. Aunque son muchos los que llegan en sus coches directamente a la finca de El Rincón, viviremos este 'paseíllo' en diferido.

Brillos, drapeados y mucho color: las claves de las invitadas de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Al ser una boda de tarde, los estilismos de las invitadas, en su mayoría, eran largos y ostentosos. El brillo, las paillettes, el lúrex, la pedrería y el glitter es bienvenido en las bodas de tarde, aunque, no son los más indicados para bodas de verano. No obstante, este año, es pura tendencia, por lo que perdonaremos la osadía. Los cortes asimétricos, el drapeado y los colores vibrantes han sido los protagonistas de esta tarde. Sin embargo, la gama cromática más cercana al tono pastel se ha llevado la palma, fueron muchas las que se dejaron llevar por 'el poder del rosa' que todavía pega sus últimos coletazos esta temporada. Las aberturas cut out, los estilismos bicolor y las plumas también han tenido mucho que decir en esta fiesta.

Desliza para descubrir en la galería las primeras invitadas en aparecer en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

(Artículo en elaboración)