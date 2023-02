4 de 7

El look de la infanta Elena La infanta Elena acompañó su perfecto recogido de pelo con un vestido de corte camisero con botonadura de escote a bajo. Sobre él puso una americana negra, muy sencilla y con un broche en la parte izquierda a juego con una cadena XXL que llevaba en su cuello.

Sofia of Spain,Infanta Cristina of Spain,Infanta Elena,Duchess of Lugo,Princess Irene of Greece and Denmark Queen Sofia arrive with her daughters and Princess Irene at Mitropolis Church in Athens for the 40 day after dead of King Constantine of Greece ceremony.