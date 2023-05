Unas buenas gafas de sol no pueden faltar en un look de primavera-verano. Sus diseños se actualizan cada poco y casi no nos da tiempo a olvidarnos de las de anteriores colecciones cuando ya hay una novedad en la esquina. Juana Acosta ha estrenado hoy unas preciosas gafas de sol de estilo cat eye que están arrasando esta temporada. Te descubrimos a continuación su modelo y te traemos algunas alternativas para que puedas imitar su estilo en todos tus looks veraniegos.

Las nuevas gafas de la actriz son de la firma del diseñador de moda estadounidense Tom Ford. Este modelo combina unos cristales ahumados con una montura al aire en la parte inferior y una pasta superior en color blanco con forma gatuna. La parte frontal se une a la patilla negra por una 'T' dispuesta horizontalmente, distintivo de la firma en todas sus gafas. Este modelo llamado 'Lola' tiene un precio de 180 euros en la página oficial de la firma. No obstante, si os cuesta encontrarlas no os será difícil encontrar diseños similares, pues Love Moschino, Dolce & Gabbana, Vogue o Gucci también han apostado por este nuevo formato.

Juana Acosta estrena las gafas de sol cat eye más elegante de Tom Ford

Este tipo de gafas de aire gatuno se popularizaron mucho en los años 50-60 y están muy asociadas al estilo más hollywoodiense. Audrey Hepburn, Marylin Monroe o Grace Kelly lucieron modelos de este estilo, aunque probablemente las más celebres sean las de Sue Lyon, la 'Lolita' de Stanley Kubrick, que llevó unas gafas rojas de corte cat eye y forma de corazón que hasta la firma Yves Saint Laurent ha recreado posteriormente. ¿Será esta la razón por la que Tom Ford ha llamado al modelo 'Lola'? No lo sabemos, pero lo que sí os podemos decir es que los rostros ovalados y cuadrados son a los que más favorecen esta montura, pues el accesorio destaca los pómulos y le da a todos los outfits un punto de elegancia y buen gusto. Desliza para descubrir en la galería los modelos alternativos a las de Juana Acosta.