¿Quieres saber quiénes han sido las famosas mejor vestidas de esta semana? ¿Te gustaría conocer cuáles han sido los errores de la peor vestidas? Estas son.

Octubre ya ha comenzado y con él llega nuestra sección de las mejor y peor vestidas de la semana. Aunque en estos siete días lo más destacable ha sido la celebración de la Fashion Week de Milán y Nueva York, lo cierto es que no todas han sabido estar a la altura de una fecha tan sumamente chic y han pecado de lo lindo. En esta semana hemos podido sufrir con looks tan erróneos como anodinos pero también apreciar grandes intentos de hacer de la moda algo divertido y original; hemos podido ver estilismos que nos gustaría olvidar y modelitos que nos encantaría copiar. Un toma y daca fashionista que nos ha dejado con la boca abierta en más de una ocasión.

Las famosas mejor y peor vestidas de la semana

Poniendo fin a septiembre y dando la bienvenida a octubre (y con él, al otoño), hemos podido disfrutar de conjuntos de temporada, llenos de detalles y aciertos, como los que han llevado Lydia Lozano o Emma García en sus respectivos platós de Mediaset; pero también sufrir con modelitos que se pasan de llamativos como el de Ágatha Ruíz de la Prada para acudir a la reapertura de la Zarzuela; y con otros que destacan por ser excesivamente aburridos, como ocurre con el de Carlota Corredera en uno de los días más importantes de su carrera.

También en uno de sus momentos más especiales, a la salida del hospital tras dar a luz a su segunda hija, hemos podido ver a la actriz María Castro; que, al contrario que la presentadora, ha deslumbrado con su elección fashion. Una lección de estilo de lo más valiosa equiparable a la que nos ha dado la princesa Mary de Dinamarca, que nos ha enseñado cómo volver a la oficina de la forma más elegante.

Sobresalientes estilismos y looks que no progresan adecuadamente en un listado que, aunque de lo más variopinto, consigue enamorarnos y espantarnos a partes iguales. Coloridos vestidos que nos han dejado en blanco; conjuntos de diez combinados de la cabeza a los pies; intentos de moda clásica con resultados carcas; y minimalismo que consigue crear looks maxi interesantes. Así se podría resumir el ranking de las famosas mejor y peor vestidas de esta última semana. Errores y aciertos a partes iguales que, como no podía ser de otra forma, nos deja un sabor agridulce en la boca. ¡Pero tan sumamente adictivo!

LAS MEJOR VESTIDAS