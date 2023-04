¿Ya tenéis preparado el look completo para la Feria de Sevilla? Queda tan sólo una semana para que empiece esta gran fiesta que atrae todos los años a muchos de los rostros más conocidos del país a sus casetas privadas. El recinto ferial se convierte en una pasarela de celebrities y socialités vestidas con sus mejores galas. Makoke ya ha prometido ir este año y lo tiene todo preparado para que empiece la fiesta y hoy nos ha desvelado las cuñas que llevará en el Real. Te contamos todo sobre la elección de su calzado y te traemos algunas alternativas para triunfar con tu traje de flamenca o con un estilismo de calle.

El calzado es uno de los puntos claves de cualquier look para la Feria. Hay que recordar que el suelo del Real de la Feria es de albero y que si no eliges el calzado adecuado puedes acabar embadurnada de tierra hasta las orejas. Una buenísima idea para que el albero no ensucie tus zapatos o, al menos, no se vean descuidados es usar cuñas de esparto. El color del yute o del esparto se parece mucho al de esta tierra, por lo que la suciedad pasa completamente desapercibida. Además, este tipo de tacón ancho es súper cómodo para tirarte todo el día bailando. Los tacones finos o de aguja son muy difíciles de llevar en un suelo tan arcilloso, así que no lo dudes, opta por zuecos o cuñas y olvídate del tacón chincheta si no quieres acabar con un esguince en la primera jornada.

Cópiale las cuñas a Makoke para triunfar en la Feria de Sevilla

La malagueña ha elegido unas cuñas de Alma En Pena Shoes de esparto teñido en color negro, con pedrería y tira con hebilla en el tobillo para aumentar la sujeción. Este modelo tan bonito es perfecto para estilismos de noche y tiene un precio de 125 euros en la página oficial de la marca.

Este año las alpargatas, igual que las sandalias, se llevan con largas tiras atadas en la pantorrilla. Este tipo de calzado ha sido apodado por las prescriptoras de moda como sandalias "enredadera" y prometen triunfar en este tipo de eventos. Una opción muy chic es cambiar las tiras típicas por un pañuelo de satén estampado en colores que encajen con tu outfit. Descubre nuestras alternativas en la galería y hazte con unas cuñas todoterreno que podrás usar también a lo largo del verano.