Las noches son más más largas, los días se llenan de sol, las terrazas de gente... y las zapatillas de verano nos esperan a la vuelta de la esquina. Las famosas con más estilo se apuntan una tendencia que rinde tributo a los tonos flúor más llamativos que envuelven icónicos diseños. Sin duda, las zapatillas de la marca Converse son uno de esos grandes clásicos. Y en la temporada estival del 2023, este modelo insignia se reinventa en un tono naranja ideal. Gracias por la inspiración, Sara Carbonero.

A primera vista, es probable que las zapatillas naranjas 'fosforitas' de la periodista te parezcan demasiado atrevidas. Sin embargo, unas Converse como las suyas quedan bien con vestidos, jeans, pantalones de todo tipo, faldas y hasta con trajes de chaqueta. Por este motivo, el modelo que ha elegido para completar su outfit nos parece un clásico que no podemos dejar escapar.

Somos muy fans de las zapatillas Converse altas en color naranja flúor que tiene Sara Carbonero

¿Quién dijo que las Converse solo se llevan en blanco o en negro? Este año damos la bienvenida al buen tiempo con alegría y vitalidad... y es que el furor de las colecciones coloristas arrasan. Hay una gran variedad de calzado de lo más colorido que viene dispuesto a llenar de luz la próxima estación. De hecho, hace unos días Rosa Benito ya nos dio un adelanto de esta tendencia e inauguró la temporada con unas bailarinas destalonadas, en tonos alegres, que nos parecen perfectas para llevar a todos nuestros planes de primavera-verano.

Sara lleva las sneakers en su versión bota y con la suela de plataforma. Además, es un diseño que, gracias a su versatilidad, es un must que no pasa de moda. Por eso te animamos a dejar de lado el clásico modelo en negro o blanco, para que pruebes con este calzado de estilo coloristas que queda bien con TODO. Además imprime un rollo súper moderno para pasar de look a lookazo. Pero, ¿qué modelo exacto lleva? Es el 'Chuck Taylor All Star Seasonal Color' que puedes comprar en la página web de 'Converse' por 75 euros.

A continuación hemos analizado el estilismo de la presentadora para que te sirva de inspiración, si finalmente decides atreverte con este par de zapatillas.

¿Cómo combinar las Converse de la periodista? Con vaqueros 'moom' y sudadera a contraste

Ya te hemos comentado que las Converse de Sara queda bien con vestidos cortos y largos, con jeans de todo tipo, con monos, con pantalones de tipo sastre... Pero nos quedamos con el look compuesto con prendas básicas que ha elegido la periodista porque tiene un aire juvenil que nos parece todo un acierto.

Es un estilismo válido de la primavera al otoño, porque es un ejemplo de cómo vestir en la época de entretiempo. Para empezar es un outfit muy casual donde lo más importante es la comodidad y donde el protagonismo se lo llevan las zapatillas naranjas.

Una buena manera de potenciar los tonos vibrantes en un look, es combinarlos con tonos neutros. La presentadora ha conjuntado sus Converse con una sudadera gris extra, grande que lleva metida por dentro de unos pantalones vaqueros negros de estilo moom y un cinturón de piel en negro. Un estilismo sencillo, pero eficaz, para rejuvenecer y quitarnos años de encima. Además puedes encontrar las prendas en cualquier tienda 'low cost'.