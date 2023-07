Las claves del zapatero de la Infanta Sofía, el más trendy de la familia

En el fascinante mundo de la moda, los zapatos tienen un papel fundamental para completar cualquier look con estilo y elegancia. Y cuando hablamos del zapatero de la Infanta Sofía, nos encontramos con una joven que destaca por su estilo personal y su capacidad para adaptarse a las últimas tendencias. Aunque su madre, la Reina Letizia, suele optar por marcas de renombre como Jimmy Choo, Magrit y Carolina Herrera, la Infanta Sofía ha sabido crear su propio sello distintivo con una selección de calzado que refleja su juventud y espontaneidad.

A diferencia de su hermana mayor, la Infanta Leonor, quien suele llevar zapatos más altos debido a su estatura, la Infanta Sofía prefiere opciones más bajas y cómodas que no comprometen su estilo. No obstante, esto no significa que renuncie a la moda o a la sofisticación. Por el contrario, la joven se atreve a incluir en su zapatero piezas con motivos brillantes y detalles llamativos que le permiten expresar su individualidad y seguir las últimas tendencias.

Desde muy pequeña la joven ha apostado por los acabados metalizados. Pretty Ballerinas ha sido una de las firmas que más ha calzado la joven desde sus primeras apariciones públicas. No ha perdido el gusto por este tipo de calzado y la hemos visto llevar bailarinas de Carolina Herrera como su madre. Por esta firma apostó también en 2022 para completar su look al acompañar a su hermana en la Gala Princesa de Girona del pasado año.

De las deportivas a los zapatos de tacón kitten: las mejores elecciones de la Infanta Sofía

Cuando se trata de calzado cómodo, la Infanta Sofía sabe elegir opciones que le permiten moverse con facilidad, sin sacrificar el estilo. Podemos verla luciendo zapatillas deportivas de marcas reconocidas, que combinan a la perfección con conjuntos más informales y desenfadados. Esta elección demuestra su habilidad para adaptarse a cualquier ocasión sin perder su esencia juvenil.

Pero no nos equivoquemos, la Infanta Sofía también sabe lucir zapatos elegantes cuando la ocasión lo requiere. En eventos formales, la joven opta por delicados zapatos de tacón bajo que le proporcionan la altura justa y le permiten moverse con gracia y confianza. Estos zapatos suelen tener detalles refinados y elegantes, como acabados en charol o aplicaciones sutiles que realzan su estilo sofisticado. Recordemos por ejemplo los salones kitten que la acompañaron en los Premios Princesa de Asturias 2022, un diseño de Lodi muy adecuado a las circunstancias.

Con una selección de zapatos cómodos pero elegantes, la joven demuestra su habilidad para crear looks impecables en cualquier ocasión. Ya sea con zapatillas deportivas o zapatos de tacón bajo, la Infanta Sofía se posiciona como un verdadero referente de estilo en la familia real española. ¡No podemos esperar a ver qué nuevos y emocionantes zapatos incorporará a su colección en el futuro! Desliza para ver sus mejores elecciones en la galería y no te pierdas un solo detalle.

1 de 10 Bailarinas nude La joven mide 1,76 centímetros, 9 cm más que su madre y 5 que hermana. Por su estatura, no es muy común ver a la infanta Sofía subida a unos high heels, ella siempre opta por la comodidad. Recordemos las bailarinas en color nude que usó en su confirmación para poner la guinda a su mono fucsia más viral. 2 de 10 Las alpargatas, su opción veraniega No obstante, si la ocasión lo requiere, no duda en subirse a unas cuñas de esparto, bajitas eso sí. Hace apenas 10 días volvía a apostar por las alpargatas, de sólo 3 centímetros y con aspecto vintage para rematar su look más vibrante. Normalmente, la firma Macarena Shoes, suele esconderse detrás de sus esparteñas favoritas. 3 de 10 Las bailarinas de purpurina Su estilismo durante los Premios Princesa de Girona culminó con estas bailarinas puntiagudas y destalonadas con acabado en glitter plateado. 4 de 10 Bailarinas de ante azul bebé El azul bebé en su calzado es otro leit motiv en su zapatero. De nuevo, en la Ofrenda al Apóstol en Santiago de Compostela apostó por bailarinas. 5 de 10 El glitter El charol, el glitter y los brillos están muy presentes tanto en su juvenil armario como en su zapatero. ¡No tiene miedo de repetir un calzado tan llamativo! 6 de 10 Las bailarinas puntiagudas En esta ocasión, apostó por unas bailarinas puntiagudas con tiras y apliques en el empeine firmadas por Carolina Herrera. 7 de 10 Los salones con tacón sensato Si alguna vez necesita lucir unos zapatos altos, siempre serán de tacón prudente o estilo kitten. 8 de 10 Los salones kitten que más reutiliza Estos confeccionados en ante de color azul marino eran una creación de Lodi. 9 de 10 Las deportivas más clásicas Las deportivas blancas más atemporales siempre encajan bien en sus estilismos informales. 10 de 10 Las bailarinas con hebilla XXL En su última aparición el calzado iba firmado por Adeba Madrid, concretamente el modelo 'Fifty Flowers' con un precio de 152,10 euros.