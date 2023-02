Tenemos las botas cowboy favoritas de Irene Rosales que llevarás con todos los looks. Un modelo bicolor en blanco y negro que nos tiene enamoraditas

Somos conscientes de que si nos tocara elegir un solo calzado de nuestro zapatero, las botas de estilo cowboy serían nuestra apuesta segura. Son ideales tanto para ir a la oficina con un perfecto 'look working', como para llevarlas en una pequeña celebración con amigas donde queremos ir un poquito más arregladas. Es uno de los modelos que se ha convertido en nuestro mejor aliado y, a pesar de que esta temporada las hemos visto de todos los diseños posibles, las de Irene Rosales nos parecen geniales para conseguir un lookazo.

Desde que comenzó el otoño ninguna famosa escapa al poder mágico de las botas camperas y ahora hemos podido ver en la última compra de la mujer de Kiko Rivera que ella también ha acabado cayendo en este estilo porque sabe que va perfecta y, sobre todo, a la última. El suyo no es un modelo cualquiera, son de la nueva colección de Stradivarius en dos tonos: en blanco y negro y con detalle de paneles a contraste que le da un rollazo absoluto.

Lo cierto es que, te guste o no, Irene es una fuente de inspiración inagotable. Hace apenas unos días nos cautivó con unas botas de forro de pelo para no pasar frío en los pies, y ahora hemos caído rendidas ante las botas que nos acaba de enseñar, antes incluso de estrenarlas. Mientras terminas de convencerte, de lo que estamos seguras es de que estas botas tan fashion seguirán cosechando éxitos de aquí hasta el próximo verano. Eso sí, si las consigues, tendrás no solo un complemento a la última, sino un calzado cómodo y repleto de estilo para este año y todos los que vengan. Suena genial ¿verdad?

Las botas cowboy de Irene Rosales: el calzado que llevaremos hasta en verano

Nos gustan porque son un modelo muy llamativo, pero a la vez básico que se adapta muy bien a todos los estilos. Tiene un tacón con una altura de 7 centímetros y quedan muy bien con vestidos de largo midi y faldas cortas. Te los puedes poner con todo tipo de prendas, pero nos gusta mucho como sientan con vaqueros. Nos parecen una opción maravillosa, sobre todo por el precio, porque son asequibles (59,95 euros) y puedes usarlas muchas veces.

Este tipo de botas de Stradivarius te van a durar muchos años, y son de buena calidad, así que te animamos a que los compres porque son de esas adquisiciones 'fashion' que no puedes dejar pasar. Por eso mismo, las hemos recopilado para ti.

Además las botas de estilo cowboy también son una opción buena para llevar con tus con minivestidos bohemios y tus looks de verano. Es más, si echas un vistazo a los modelitos que llevan las que más saben de estilo, como Sara Carbonero, verás que llevan sus botas de estilo campero también en los meses más calurosos.

En su caso, la periodista las combina con un diseño en color blanco, de estilo hippie, con escote cuadrado y bordados étnicos. El punto bohemio lo ponen sus botas. ¡Acierto seguro!

En cuanto al color, las negras y las marrones continúan siendo las opciones más vistas, pero las bicolor no paran de ganar terreno como opción más rompedora y llamativa, con permiso de las plateadas que hace poco estrenó Anabel Pantoja.