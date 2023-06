Atrás han quedado las épocas en las que las rebajas comenzaban a mediados del verano, ahora, cuando el calendario todavía no ha llegado oficialmente a esta estación ya hay muchas firmas que han comenzado con los descuentos especiales. La fecha oficial es el 1 de julio pero grandes tiendas como Zara, Mango o El Corte Inglés van a dar el pistoletazo de salida este jueves 22. Así que preparada, lista y... seguro que ya tienes tu wishlist repleta de prendas para estas rebajas.

Es el momento de hacerte con básicos de fondo de armario, entre ellos esas zapatillas que combinan con todo y no te quitas de la mañana a la noche, con esas prendas que forman el mejor armario de cualquier mujer madura y, por supuesto, con las tendencias más marcadas de la temporada y de las que nos olvidamos en cuanto pasamos la hoja del calendario. Pero si quieres invertir bien, hazte con estas prendas en las rebajas de verano porque serán un valor seguro en tu armario por mucho tiempo. Las que más saben de moda no tienen duda.

Las prendas esenciales en las que debes invertir en las rebajas de verano

Recurrimos a marcas masivas como Massimo Dutti, COS o Zara, pero también a otras más pequeñas que están muy de moda en nuestro país como las francesas Sandro, Maje o Sézane para conseguir las prendas indispensables que van a pasar a formar parte de tu fondo de armario.

Llevamos unas cuantas temporadas viendo que el traje pantalón triunfa sin discusión y no solo para los looks de trabajo, también las celebrities se atreven con él en las alfombras rojas. Por eso, no hay duda que estas rebajas tienes que hacerte con uno en tono beige o blanco, porque aunque los colores vibrantes son lo más este verano, los neutros nunca pasan de moda.

Junto al traje de pantalón, también debes comprar un vestido midi que te sirva tanto para un acontecimientos especial (una boda o primera comunión), pero que también puedas llevar en el día a día renovando los complementos. El pantalón negro en cualquiera de sus versiones o una chaqueta de tweed, que combinas tanto con unos vaqueros como con un pantalón tailoring, son otras de las compras de las que no te arrepentiras.

Sigue deslizando para conocer esas seis prendas que no debes perderte en estas rebajas de verano... Y te decimos cómo combinarlas. ¡Toma buena nota!