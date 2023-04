Las 10 zapatillas que son tendencia en 2023 y que te durarán años

De un tiempo a esta parte, el estilo retro ha empezado tomar fuerza y no son pocas las colecciones de moda que muestran artículos que ya triunfaron en tiempos pretéritos. Si estás pensando en hacer una inversión para hacerte con unas zapatillas que no acaben hundidas en el olvido cuando pasen dos temporadas, te traemos algunas que seguro van a funcionar hoy y siempre. Descubre nuestra selección de zapatillas que serán tendencia en 2023 y que no dejarás de ponerte y ficha algunos tips de moda para incluirlas en tus looks.

La tendencia de las zapatillas de suela chunky o gruesa lleva años con nosotras, pero entendemos que no son de todos los gustos. Influencers y celebrities de todo el mundo se han volcado con ellas, pero a veces lo clásico supera a cualquier tendencia. Muchas dicen que las Adidas 'Gazelle' con plataforma será el modelo más buscado durante esta primavera. Estas zapatillas clásicas se crearon en el 1968 fueron de las primeras en incluir ante como tejido deportivo y, desde su lanzamiento, no han dejado de cosechar éxitos. Este rumor se debe a que Bella Hadid, Kaia Gerber, Rihanna y medio clan Kardashian ya las han lucido en sus redes sociales. Pero nosotras estamos seguras de que su versión con suela clásica triunfará igualmente. Eso sí, déjate llevar por los colores, porque esta primavera las zapatillas en tonos alegres arrasarán. Siguiendo con la firma alemana, el modelo 'Samba' también viene pisando fuerte. Su creación se remonta a los años 50 y su modelo negro ya está agotándose en todas las tiendas.

Adidas, New Balance y Asics: las tres firmas de zapatillas más deseadas de 2023

No mencionar a las New Balance en sus modelos 9060 y 550 sería un crimen, pero sabemos que estáis bien al tanto de su éxito. ¡Están en boca de todas! Las hemos visto en estilismos de paseo combinadas con vaqueros, pantalones de traje y faldas midi vaqueras. Ponte unos calcetines altos de colores y cálzate con estas zapatillas en primavera para ser el centro de todas las miradas. Aunque New Balance creó estos diseños para jugar al baloncesto y para correr largas distancias, ahora no hace falta que te apures, si acaso corre para comprarlas.

Pero si tuviéramos que darle el oro a una firma de zapatillas, no nos quedaría más remedio que dárselo a la firma japonesa Asics, acrónimo de "Anima Sana In Corpore Sano" una cita latina –muy manida–que alienta a trabajar cuerpo y mente por igual. Sus modelos Gel Nimbus y Gel Kayano son, sin ninguna duda, las que prometen ser las reinas de la primavera. ¡Son como ir calzadas con nubes! Reebok, Salomon y Nike, también se han colado entre las wishlist más fashionistas. Descubre nuestra selección de zapatillas en la galería y hazte con unas antes de que termine 2023.