Cuando parecía que las fiestas del mundo de la moda y la belleza se estaban tomando un respiro, una conocida marca de joyería sorprende con una subasta solidaria que ha reunido a decenas de rostros famosos. El Real Casino de Madrid ha abierto sus puertas y ha desplegado la alfombra roja para recibir a los invitados que no se han querido perder la subasta organizada por Unode50 en la que han podido pujar por una exclusiva joya de Edición Limitada, así como por esculturas de José Azulay, Director Creativo de la firma. Rocío Flores, Gloria Camila, Elena Tablada, Lara Álvarez o Marta Sánchez han sido algunas de las mujeres que no se han querido perder este evento y han posado con sus mejores galas.

A pesar de que las grandes protagonistas eran las joyas de la firma, que tiene como concepto una joyería 'made in Spain' con un punto de vista diferente, donde las técnicas y procesos tradicionales se ponen al servicio de la creatividad, los estilismos de nuestras famosas no han pasado desapercibidos. Con mayor o menor acierto, con más o menos elegancia y con ese punto atrevido o cañero, las celebrities e influencers han sacado la artillería pesada para impactar ante las cámaras que captaban cada uno de sus pasos. Pero, sin lugar a dudas, los dos looks más rompedores de la noche han llegado de la mano de tía y sobrina. Rocío Flores y Gloria Camila han sorprendido apostando por estilismos de lo más cañeros que han dejado a todos impactados y con la boca abierta. Estilismos no aptos para cardíacos.

Rocío Flores sorprende con una blazer-vestido en su versión ochentera

Rocío Flores, que acaba de aterrizar de su escapada romántica a París con su novio, Manuel Bedmar, ha sorprendido con uno de sus looks más atrevidos desde la fecha. Desde que se sometiera a su cambio radical de imagen, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco apuesta por prendas que marcan su figura, escotes pronunciados y la versión más mini de los vestidos y faldas de la temporada. Un estilismo de lo más cañero en el que destacaba una blazer a modo de vestido. Se trata de una pieza con bajo asimétrico, en negro, con escote pronunciado que deja entrever un top de encaje al tono y en la que destaca unas hombreras XXL que le aporta un aire ochenterao a su look. A sus pies, unos botines de suela track en negro que le ayuda a subir unos centímetros.