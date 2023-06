Los festivales son carne de cañón para coger inspiración de cara a cómo vestir para los conciertos de verano, y la presentadora nos ha dejado un look perfecto para copiar por muy poco dinero

Madrid puso anoche el broche de oro a uno de los festivales más importantes de nuestro país, el 'Primavera Sound'. Un espectáculo para los amantes de la música electrónica, el rock o el reggaetón al que acuden cada año famosas de toda índole, como Lara Álvarez a la que hemos visto disfrutar de un concierto con la mejor de sus sonrisas así como de un look súper apropiado para la cita.

La periodista, fan confesa de la música, asistió al evento con el estilismo festivalero perfecto para ir cómoda y con rollazo. La protagonista fue una camiseta del grupo de música Guns N' Roses de manga corta y de estilo cropped que combinó con un pantalón de pinzas de tiro alto en color negro y varias pulseras de colores. Y el resultado no puede ser más favorecedor (y fácil de imitar). Nos encanta la combinación porque, además de ser cómoda, luego puede sacarle mucho partido y ponerse las prendas por separado para otras ocasiones. ¿Necesitabas inspiración para tu próximo concierto? Estás de suerte porque hemos copiado el look con prendas de Pull and Bear.

Copiamos el look de Lara Álvarez para ir de festival con piezas 'low cost' de Pull and Bear

Para esos días de concierto en los que no sabes qué ponerte, Lara tiene la solución más moderna y desenfadada: mezclar una camiseta rock-band a unos pantalones de tipo traje de tiro alto y pata ancha. Sin duda una puesta en escena con la que parecía una auténtica 'rock star'.

Hemos fichado una camiseta muy parecida a la suya, pero un poquito mas larga, por 15,99 euros en la nueva temporada de Pull and Bear. Una pieza de manga corta y cuello redondo con detalle de print a color y confeccionada en algodón.