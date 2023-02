Por más que pasen los años la imagen de Lady Di sigue permaneciendo como un ícono irrepetible en el mundo de la moda y el estilo. Y es que, aún hoy, seguimos rescatando la tendencia que ella ya llevaba hace tres décadas. El estilo y la clase de Diana permanecen imperecederos y continúan día a día sirviendo de inspiración para nosotras. A veces, incluso, sin darnos cuenta.

Esta tendencia de la que te vamos a hablar hoy es una de las combinaciones ganadoras de este invierno 2023 y es, nada más ni nada menos, que la opción de combinar el abrigo (o faldas y vestidos) con zapatillas de deporte y calcetines. Esta tendencia se basa en la inspiración más deportiva de los años 80 y 90 y combina a la perfección estilo y comodidad. Además, se ha convertido en una tendencia cada vez más popular en la moda urbana. Esta mezcla de estilos aporta un aire casual y desenfadado a cualquier outfit, sin renunciar a la elegancia.

Lo hemos visto en pasarelas como en las colecciones de miu miu y en los looks de nuestras famosas e influencers favoritas, por ejemplo en este espectácular look de invierno perfecto para mayores de 50 que nos acercó Maica Jáuregui.

Los looks de Diana nos siguen inspirando porque sus outfits casuales no solo eran bonitos, elegantes y chic sino que además eran ( y son) muy fáciles de recrear. Hoy en día este precioso look de la princesa Diana estaría de plena tendencia y nosotras tenemos la suerte de recrearlo por muy poco dinero. Seguro que mientras lees estas líneas te das cuenta de que este invierno has visto esta combinación por todas partes.

Recrea el look de tendencia de Lady Di combinando un abrigo largo con zapatillas de deporte y calcetines

Por ejemplo, este abrigo casi idéntico al de la princesa de Gales es de la marca Next, cuesta 126 euros y lo puedes encontrar en Zalando, con su característico cuello sastre, botonadura doble frontal negra y dos bolsillos con solapa, tiene incluso una ligera hombrera que recrea esa silueta tan particular de los años 90.

En los pies solo necesitas calzarte tus zapatillas favoritas de deporte. En el caso de que aún no te hayas hecho con unas o desees renovar las que ya tienes, en revista Semana hemos realizado una selección con las zapatillas más bonitas (y más buscadas) actualmente entre las que encontrarás nuevos básicos como las new balance o algunas más arriesgadas. Descubre aquí nuestra selección de zapatillas que te ayudarán a recrear el look de la princesa Diana.

Volviendo la vista atrás no podemos evitar pensar que Diana se fue demasiado pronto ¿qué nuevas tendencias seguiría generando hoy en día? Tal vez su vida fue breve pero su estilo y las lecciones de moda que nos dejo permanecen en la nuestra. Ha sido un ícono y un referente no solo en la moda, sino también en la sociedad. Su legado sigue vivo décadas después de su trágica muerte, y su huella es imborrable en la historia de la realeza y en la memoria de aquellas que la admirábamos y que lo seguimos haciendo. Con su elegancia natural, su compromiso social y su carisma único, Lady Di logró ganarse el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su espíritu solidario y su dedicación a causas humanitarias han inspirado a generaciones y han dejado un impacto duradero en la sociedad. A pesar del tiempo transcurrido, nuestra princesa Diana a sigue siendo un símbolo de esperanza y de bondad.