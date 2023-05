La futura reina de Inglaterra no ha dejado de regalarnos estilismos de impacto desde la coronación de Carlos III. El precioso vestido de Alexander McQueen, ahora dirigido por Sarah Burton, fue sólo un adelanto de los looks que pensaba mostrar a lo largo de esta ajetreada semana. Todos los looks que ha lucido Kate Middleton giran entorno a los colores de la bandera británica. ¿Casualidad o patriotismo? Analizamos sus últimos vestidos y te contamos todos los detalles.

Desde que la princesa de Gales se engalanara en un precioso vestido blanco de su firma de moda londinense favorita para aparecer en la coronación de los nuevos reyes de Inglaterra, no ha dejado de mostrar nuevos estilismos. Eso sí, todas las prendas que ha lucido contaban con el rojo, el azul y el blanco; los tres colores que se izan junto a la bandera de Inglaterra. El color blanco lo llevó tanto en el almuerzo con primeros ministros y gobernadores que se celebró el día anterior a la gran coronación, como ese mismo día en su extraordinario vestido bordado.

Blanco, rojo y azul: los tres colores clave en los estilismos de Kate Middleton

El azul es uno de sus grandes amores, es el color que más presencia tiene en su vestidor. Tanto en la última fiesta en los jardines de palacio, como para asistir al The Big Lunch la princesa se atavió con prendas en color azul bebé. El estilismo que mostró durante el The Big Help Out, el evento solidario que se celebró después de la subida al trono de Carlos III, también hacía un guiño al azul. En esta ocasión, fue mucho más informal con una blusa sin solapas, en color azul pastel, con botonadura frontal y manga abullonada. Además, completó el estilismo con unos vaqueros de corte slim grises con bolsillos XXL en el frente y botines marrones. Sin duda, el mejor de todos fue el que mostró en su cameo durante la gala de Eurovisión. Sentada al piano, la royal lució un vestido arrebatador en color azul klein de la firma Jenny Packham.

El rojo vibrante, presente en la cruz de San Jorge de la bandera de Reino Unido, también lo pudimos ver en las prendas de la esposa del príncipe Guillermo. En primer lugar, brilló con su abrigo de Eponine para viajar en el subterráneo junto a su consorte. A los conciertos celebrados en Windsor por las fiestas de la coronación también fue de rojo, de nuevo con un diseño de Alexander McQueen, pero, esta vez, en lugar de vestido llevó un dos piezas cruzado con maxi hombreras.

¡No te pierdas un detalle de todos los estilismos de Kate Middleton en esta gran semana triunfal!