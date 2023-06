¡Bienvenidas entusiastas de la moda! Si como nosotras ya estás buscando los zapatos de verano perfectos para elevar tu estilo, no busques más allá, en SEMANA te traemos la tendencia en calzado del momento: los zapatos de rafia. Estas encantadoras opciones de calzado están arrasando en el mundo de la moda y están llamadas a convertirse en el último must have para este verano. ¿Por qué? No sólo añaden un toque de originalidad a tus conjuntos, sino que también desprenden un refrescante aire estival que te hará sentir ligera y estilosa al mismo tiempo.

El encanto de este tipo de zapatos reside en su textura natural y su aspecto rústico. Fabricados con fibras tejidas de la palmera rafia, estos zapatos tienen un aire orgánico que encaja a la perfección con el espíritu despreocupado del verano. Tanto si optas por unas clásicas alpargatas de rafia como por unas sandalias o incluso unos salones. Te garantizamos que causarás sensación allá donde donde pongas un pie.

Los zapatos de rafia son la combinación de comodidad y estilo para este verano

Ahora, hablemos de las infinitas posibilidades de estilo que ofrecen estos zapatos tan trendy. Los zapatos de rafia combinan armoniosamente con una amplia gama de conjuntos veraniegos. Pero si existe una combinación que realmente funciona siempre es la de combinar tus zapatos de rafia con prendas de lino. La naturaleza ligera y transpirable del lino complementa a la perfección el aire desenfadado de los zapatos de rafia, creando una armoniosa fusión de comodidad y estilo. Imagínate paseando por la playa con un maxivestido de lino muy vaporoso, tan elegante sin esfuerzo y con un par de alpargatas de rafia adornando tus pies. Es una combinación ganadora.

En cuanto a colores, los zapatos de rafia ofrecen una versatilidad sin límites. Los tonos neutros clásicos como el beige, el tostado y el marrón son opciones atemporales que combinan sin esfuerzo con cualquier conjunto. Sin embargo, no tengas miedo de experimentar con otras tonalidades como el coral, el turquesa o incluso los tonos pastel para darle un toque divertido.

Entra en el verano pisando fuerte con tus zapatos de rafia favoritos y prepárate para marcar tendencia como nunca.

Descubre nuestra selección en la galería.