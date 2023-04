Mientras que entre las tendencias en el mundo del maquillaje todo va camino hacia al minimalismo, el mundo de la moda y los accesorios no dejan de ganar centímetros. Y es que sí, ya vimos como los tops largos son tendencia, también las faldas cada vez más largas y, como no podía ser de otra manera, los pendientes extralargos han llegado para sumarse a esta corriente.

Los pendientes extralargos se han convertido en en los protagonistas de los looks de primavera para darnos un aire atrevido y estiloso. Además te ayudarán a verte más estilizada. ¿No te lo crees? Pues está demostrado que los pendientes largos te ayudarán a estilizar tu rostro y a dar una sensación de un cuello más largo. Utilízalos solos o combinándolos con collares como los chocker para compensar las linenas horizontales (que esas si que pueden dar sensación de un cuello más corto).

Los hay en todos los materiales y diseños que puedas imaginar. Desde los más formales y elegantes a los más casuales, divertidos y desenfadados. Aunque el oro y el plata siguen reinando a nosotras nos encantan los pendientes con vidrio o cerámica llenos de color para el verano.

Y no te preocupes si no eres muy fanática de las joyas llamativas, porque los pendientes extralargos también pueden ser muy sutiles y delicados. Por ejemplo, unos pendientes finos y largos con una pequeña piedra de colores puede ser la opción perfecta para un look más sofisticado o con perlas engarzadas.

En definitiva, los pendientes extralargos son una forma divertida y fácil de actualizar cualquier outfit. Ya sea para una ocasión especial o para el día a día, siempre hay un par que encajará perfectamente con tu estilo y tu personalidad. Así que no lo pienses más y súmate a esta tendencia de moda que está arrasando sobre las pasarelas y en las calles. ¡Te aseguramos que no te arrepentirás!