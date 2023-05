Aunque el Rey Felipe VI y la reina Letizia acudieron ayer a la coronación de Carlos III y Camilla, el monarca ha tenido tiempo de desplazarse a Sevilla donde se celebraba la esperadísima el final de la Copa del Rey. A este evento ha asistido la infanta Sofía de Borbón, aprovechando la ausencia de su hermana que está volcada en sus estudios. Para acudir a este partido tan especial, la joven ha llevado un look que no ha dejado de crear comentarios en redes. ¿Fue su look elegido a propósito? Lo desconocemos, pero lo que sí sabemos es de qué firma es el crop top que llevó. La infanta Sofía ha confiado a Zara su último estilismo. Analizamos su estilismo a continuación y te damos todos los detalles.

La hermana de la princesa Leonor lleva tiempo apareciendo en actos oficiales y lo cierto es que se desenvuelve de maravilla. La joven tiene mucha más libertad que su hermana a la hora de innovar con la moda y eso es justo lo que ha hecho en esta ocasión. Probablemente, Leonor no hubiera llevado un crop top a un acto de estas características, pero Sofía sí lo ha llevo, sencillamente, porque puede.

La infanta Sofía se deja ver en la final de la Copa del Rey con un top verde de Zara

Lo curioso es que tras aparecer con un look bicolor en el campo de fútbol muchos fanáticos se preguntaron: "¿Es el Betis el equipo favorito de la infanta?" El top verde y el pantalón blanco parecía confirmarlo, aunque perfectamente podría ser un hecho azaroso. La prenda principal, un top verde con estampado de motivos vegetales blancos, contaba con manga abullonada y escote cerrado. El corte cropped de la prenda dejaba parte de su vientre al aire y contaba con tiras ajustables tanto en las mangas, como en el bajo de la camiseta.

Este diseño daba paso a unos pantalones blancos de tiro alto que encajaban de maravilla con el resto del outfit. El estilo boho chic se ha ido introduciendo poco a poco en los armarios de las hijas de los reyes y es ya un clásico ver a las jóvenes apostar por este tipo de prendas tan alegres.

Además, pertenece a la última colección de Zara y aún está disponible en la web a un precio de 29,95 euros. Aunque no lo estará por mucho tiempo, pues, todo lo que se pone la joven, acaba agotándose en pocas horas. Así que, si te ha gustado, corre, porque pronto veremos aparecer el aviso "sold out".