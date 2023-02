Queda muy poco para que llegue la primavera y con ella, la llegada de las gabardinas y sí, querida lectora, no dejes que te pille el toro y aprovecha para ir fichando algún modelo de moda. Como os decíamos, es la chaqueta perfecta para el entretiempo y la favorita de las famosas para añadir a sus looks más alegres, por eso, no hemos podido evitar fichar el modelo de Rocío Flores. Una prenda en rosa fucsia que es tan especial como bonito. ¡Una pasada!

Hablamos de un trench de la nueva colección de la marca española 'Sésamo by Marta' que está arrasando por su diseño diferente y original, pero igual del ponible. Es una gabardina de corte diseño clásico, con cuello solapa y manga larga ajustable con trabilla, cierre frontal cruzado con botones y un lugar que queda, más o menos, a la altura del tobillo. Hasta aquí, todo normal, pero lo que hace que esta sea la más especial es su color rosa fuerte que le da un toque vibrante súper llamativo y estiloso. Aún así sigue siento una prenda muy ponible y podrás llevarla con casi todo tu armario.

La gabardina cuesta 85,95 euros y está disponible en la página web de la firma en las tallas S, M y L. Aunque eso sí, al ser una de las novedades de la marca, es probable que pronto deje de estar disponible. Desde luego que la inversión merecerá la pena, ¡es maravillosa!

Adiós a la gabardina color camel de toda la vida... Rocío Flores reinventa la chaqueta más famosa

La gabardina de Rocio es de efecto piel, oversize y larga, estas cualidades la hacen especial y la alejan del trench camel de toda la vida que, todo hay que decirlo, también es una chaqueta 'top'. Si a principios de temporada os enseñamos la gabardina Matrix de Sara Carbonero, ahora la moda apuesta por el efecto piel pero a todo color.

Verde, naranja, roja... Los colores más potente de la paleta son los que teñirán tus 'trenchs'. Son geniales para salir de nuestra zona de confort. Y, a la hora de llevarlas, el manual de estilo de las expertas de moda nos dice que conjugar esta prenda sobre un fondo negro será la opción más sencilla para ti.

Coge papel, lápiz y prepárate para apuntar los modelos que están ARRASANDO. ¡Sigue bajando!