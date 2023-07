La falda de Sassa de Osma que todas quieren tener este verano

Las faldas largas o midi son una opción fresca y versátil para conseguir un look de 10 durante este verano. Estas prendas atemporales evocan un estilo de tiempos pretéritos, perfecto para crear looks elegantes y relajados al mismo tiempo. Para incorporarlas con acierto en tu guardarropa estival, considera combinarlas con tops de colores neutros, como blanco o beige, para realzar su estampado y mantener una paleta equilibrada. Opta por tejidos ligeros y fluidos para mayor comodidad y movilidad, ideales para afrontar los días calurosos con estilo. Sassa de Osma que se ha convertido en una de las royals europeas con mejor gusto a la hora de vestir ha sorprendido hoy con una falda que en cuestión de minutos todo el mundo quería tener. Analizamos con detenimiento su look y te damos las claves para combinar este tipo de prendas a continuación.

La llamada Princesa de los Andes ha conseguido definir su estilo con prendas que oscilan entre lo clásico y la tendencia más puntera. No es de extrañar que haya vuelto a lograr un estilismo perfecto con dos prendas y sin apenas esforzarse. En esta ocasión, para visitar una tienda de artesanía en la Milla de Oro de Madrid, la esposa de Christian de Hannover ha elegido un look que dejaba ojipláticas a todas sus seguidoras en las redes sociales. Su falda se ha convertido en el objeto de deseo de todas las 'fashionistas' por su diseño juvenil y por su corte elegante.

Sassa de Osma ha combinado su maxi falda con unos mocasines rojos a juego

La aristócrata sabe muy bien cómo integrar en su look prendas originales sin recargar demasiado su estilo. La joven conoce bien eso de 'en el término medio está la virtud'. En esta ocasión, Sassa de Osma se puso una camiseta blanca de lo más básico y sencillo, pero completó su look con una maxi falda de rayas verticales rojas sobre fondo blanco que estaba adornada con una cenefa rosetones y motivos vegetales bordados. Además, la prenda tenía un corte frontal que dejaba ver sus piernas bronceadas; así, una enorme lazada en su cintura marcaba su talle y equilibraba su silueta. A los pocos minutos de mostrar este look en sus redes sociales, un aluvión de comentarios que preguntaban por la procedencia de este original diseño inundaban su perfil de Instagram. '¿Dónde puedo encontrar la falda?' se convirtió en el comentario más repetido. Aunque la royal no ha contestado a ninguno de los mensajes y el nombre del diseñador de la falda sigue siendo un absoluto misterio.

Para completar el look la joven calzó sus pies con unos mocasines de suela plana confeccionados en ante rojo que encajaban a la perfección con la falda de rayas. Un estilismo perfecto que podemos imitar si incluimos una falda de las mismas dimensiones y la coordinamos con un top básico y un calzado tan atemporal como el suyo.