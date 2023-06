Es la más desconocida de la nueva generación de la Familia Real española, pero en las pocas oportunidades que tenemos de verla se muestra como la más estilosa de todas. Ni tan fashion como su prima Victoria Federica, que ha llevado su amor por la moda a su profesión, ni tan excesivamente clásica como la Princesa Leonor, mucho más limitada por su papel de heredera. Irene Urdangarin tiene más puntos en común con la Infanta Sofía, aunque su estilo es más urbano, desenfadado y hasta con un toque hippie.

El pasado 5 de junio cumplió 18 años y su armario refleja el estilo de cualquier joven de su edad, seguidora de las tendencias, pero con su propia seña de identidad. Lo acabamos de descubrir en el viaje a Córdoba que ha hecho junto a su madre, la Infanta Cristina, y su hermano mayor, Juan Urdangarin, para celebrar el 58 cumpleaños de su progenitora. Para esta escapada al Sur ha optado por la comodidad, con la cazadora más estilosa y todoterreno como prenda principal.

La cazadora de Irene Urdangarin es un fondo de armario tengas la edad que tengas

La joven eligió un look muy urbano, desenfadado y básico, con unos pantalones pantalones vaqueros oscuros y una camiseta blanca. Pero como el intenso calor todavía no ha llegado a nuestras vidas es necesaria una prenda de entretiempo, que no es otra que la cazadora vaquera. La de Irene Urdangarin no es la clásica de denim azul, la suya es un modelo oversize con bolsillos frontales con tapetas en un tono verde militar lavado con mucho más rollo.

Unas temporadas más que otras el tejido vaquero está entre las tendencias top. Y esta primavera-verano es una de ellas, con la falda vaquera como la prenda estrella. Pero tampoco podemos dejar pasar por alto a la cazadora vaquera, que nos soluciona cualquier estilismo, podemos combinar con todas las prendas y llevar a cualquier edad. La de Irene tiene un estilo algo más juvenil, pero precisamente por eso nos parece una compra perfecta si quieres hacer tus looks más desenfados y ligeros en estos días previos al verano. Nos encanta con unos vaqueros, como la lleva ella, o con unos pantalones blancos, pero también puede hacer un magnífico mix con cualquier vestido fluido de los que triunfan en la temporada estival.

La más joven de la familia Urdangarin se ha convertido en una auténtica 'princesa del streetwear', con unos looks no demasiado producidos pero con todas las claves del mejor de los estilos.