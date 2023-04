Lo sabemos, llevas una semana escuchando "Ya huele a Feria". La Feria de Abril se ha convertido en uno de las fiestas más visitadas de Andalucía todos los años, pero hasta que no te invitan no sabes lo que es sentir la preocupación por el dress code. Da igual si vas al Real desde Madrid o desde Pamplona, no te pongas nerviosa todavía si no tienes traje de flamenca, no es obligatorio. Cada año vemos desfilar por el barrio de Los Remedios a un montón de mujeres engalanadas con sus mejores atavíos. Para que puedas pasar inadvertida entre las autóctonas te hemos traído una selección de prendas low cost y algunos tips de moda con los que no fallarás. Ficha algunos de nuestros vestidos para ir a la Feria de Abril sin traje de flamenca y no te pierdas un detalle.

La capital hispalense se viste de gala desde el sábado 22 de abril, hasta el 29. Si tienes amigos esperándote para pasar una semana de fiesta en Sevilla, tendrás que llenar tu maleta de estilismos adecuados para la ocasión. ¿Cómo podemos crear un look adecuado para asistir a la feria sin ir con un vestido de flamenca? Ahora es muy fácil encontrar alternativas a estos vestidos tradicionales. Te contamos algunas de las claves.

Los colores llamativos siempre funcionan, el rojo, el fucsia y los cítricos nunca fallan en este tipo de eventos. Si hablamos de estampados no podemos dejar de mencionar a los lunares, uno de los estampados por antonomasia de la Feria de Abril. No obstante, las flores también están muy presentes en estos vestidos y sientan de maravilla.

Flecos, lunares y volantes: las claves de los vestidos de calle para la Feria de Abril

Otros motivos a los que debemos prestar especial atención son los volantes y puedes incorporarlos en faldas midi, vestidos, mangas cortas o blusas. Los vestidos de flecos también nos pueden salvar y si están confeccionados en satén, mejor que mejor. En cuanto a los cortes, es preferible usar vestidos largos, de tiro alto o corte imperio que usar vestidos mini o por encima de la rodilla.

Los accesorios son imprescindibles en este tipo de looks. Habrás de jugar con los colores, el coral, los rojos y el turquesa son los más tradicionales, pero no dudes en incluir pendientes XXL y mucho, mucho dorado. Tampoco puede faltar un mantoncillo con flecos y bordados, y si estás pensando en hacerte con uno, opta por los colores atemporales como el negro. Si no sabes cómo peinarte, no lo dudes demasiado, un recogido en forma de moño bajo con una flor bien grande en lo alto y habrás conseguido el estilismo perfecto.