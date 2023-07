Una de las citas que la Familia Real Británica no se pierde ningún año es la final del torneo de Wimbledon. Después de unos días intensos y de emociones fuertes, hace unas horas, Kate Middleton se dejaba ver muy emocionada en la final femenina de esta competición, incluso se le escaparon unas lágrimas de alegría. Si ayer la Princesa de Gales sorprendía con su look cítrico formado por chaqueta de tweed y falda plisada al más puro estilo retro, esta mañana, lo hacía con un nuevo estilismo. ¿Con qué enérgico look ha vuelto ha derrochar elegancia y buen gusto? Te damos todos los detalles a continuación.

El Presidente del AELTC, Ian Hewitt, acompañaba al Príncipe Guillermo y a Kate Middleton en la decimocuarta jornada de los Campeonatos de Wimbledon 2023 en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Aunque hoy, los príncipes iban acompañados de sus retoños, Charlotte de Gales y el pequeño Louis de Gales. No obstante, una vez más, la futura reina de Inglaterra volvió a convertirse en el centro de atención con su impecable estilismo.

Kate Middleton combinó en Wimbledon su vestido verde con accesorios beige

Si hay algo que caracteriza los estilismos de Kate Middleton es su original forma de crear looks (casi) monocromáticos. Ayer, lo hizo con un color cítrico que coqueteaba con lo flúor, hoy la prenda principal de su vestimenta era un vestido verde jade con un corte súper favorecedor. El diseño lucía un cuello a la caja, mangas cortas con hombreras y un busto singular. La prenda lucía volantes en una de las mangas y una solapa que cruzaba diagonalmente su pecho. La parte inferior del vestido la forma una falda columna de corte midi con dos pinzas en el vientre.

El look fue un acierto absoluto. Eso sí, el crepé en el que estaba confeccionado le jugó una mala pasada. Este tipo de tejido fresco y elegante tiende a arrugarse con facilidad y eso es justo que le pasó a Kate Middleton. Tanto la parte de la sisa, como las caderas del vestido estaban completamente arrugadas y el verde sin estampado, lejos de disimularlo, lo pone completamente en evidencia.

Los accesorios principales del estilismo iban en beige. Por un lado la royal incluyó un pequeño bolso de cadena con solapa en piel que combinó con unos salones en ante en el mismo tono con punta angulosa. Para rematar el look, se puso unos pendientes lagrima con pequeñas esmeraldas a juego con un sello con la misma piedra preciosa engastada.