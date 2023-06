Kate Middleton, la princesa de Gales, ha apostado por el color en su último evento oficial. La presencia de la princesa durante el tradicional desfile Trooping the Colour se remonta a 2011, pero, este 2023, el estilismo escogido ha conseguido convertirse en el foco de todas las miradas. La esposa del príncipe Guillermo ha logrado una vez más convertirse en la mejor vestida del evento. ¿Cómo lo consiguió? Analizamos su espectacular look en detalle a continuación.

El desfile Trooping the Colour es un evento anual que marca el cumpleaños oficial del monarca británico. Este 2023 fue el primer desfile del Rey Carlos III como monarca. Además, Kate Middleton asistió acompañada por la Reina Camilla y sus hijos con el príncipe Guillermo (el príncipe Jorge, la princesa Charlotte de Cambridge y el príncipe Luis), y como suele ser ya tradición, fue una de las presencias más esperadas acompañando al Rey Carlos III.

Kate Middleton coronó su look durante el Trooping the Colour con una pamela de Philip Treacy

La princesa apostó por un total look verde esmeralda formado por un vestido-abrigo del diseñador más conocido de Singapur, Andrew GN. Este diseñador ha logrado posicionarse como uno de los diseñadores de moda favoritos de las royals, pues no son pocas las que han apostado por sus creaciones. Sassa de Osma, Rania de Jordania y la propia Kate Middleton ya lucieron diseños del que llaman el ‘Yves Saint Laurent asiático’. La Duquesa ha vuelto a hacer alarde de elegancia eligiendo un color saturado, muy llamativo y que no puede estar más en boga. Este verde esmeralda se ha colado en todas las colecciones de moda en 2023 y parece que permanecerá en el podio por mucho tiempo.

La elección de Kate Middleton nos pilló completamente por sopresa, pues se apartó de los colores que suele usar en sus estilismos habitualmente. Por norma general, el rojo vibrante, el azul bebé, el tono klein o cobalto y el blanco suelen ser sus primeras opciones. No obstante, también la hemos visto lucir tonos pastel jugando con el rosa, el amarillo o el beige.

Sin embargo, Andrew GN no es el único diseñador que vista a gran parte de las royals europeas, sino que Philip Treacy, el que terminó el look de Kate Middleton, tiene buenísimas clienta.

¿Quién es Philip Treacy?

Philip Treacy fue quien puso la guinda al look de Kate con una pamela de ala ancha y con banda en el mismo tono que el vestido-abrigo. Treacy es un famoso sombrerero irlandés que ha diseñado sombreros para muchos miembros de la familia real. Algunos de las royals que han llevado sus sombreros incluyen la Kate Middleton en otras ocasiones, Meghan Markle, la reina Camilla, Beatriz de York y la difunta Reina Isabel. Este prestigioso diseñador no se conforma con que la realeza luzca sus diseños, sino que también ha creado sombreros para otras mujeres famosas como Madonna, Lady Gaga y Sarah Jessica Parker.