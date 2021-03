En plena crisis de la Familia Real por las declaraciones de Meghan y Harry, los duques de Cambridge han aparecido en público. Y Kate lo ha hecho de rosa para dulcificar el mal momento

La tormenta en el Reino Unido tras las explosivas declaraciones de los duques de Sussex en el programa de Oprah Winfrey no ha hecho más que empezar. Sin embargo, los miembros de la Familia Real continúan con su agenda oficial. Si ayer hizo su primera aparición pública el príncipe de Gales, hoy han sido los duques de Cambridge quienes han visitado un colegio en Londres. Y si su padre no quiso hacer ningún comentario sobre las afirmaciones de Harry y Meghan, el príncipe Guillermo se mostró muy contundente al afirmar: ««No somos para nada una familia racista». Pero al margen de declaraciones incendiarias, aquí nos vamos a fijar en el look de Kate Middleton, quien parece que pensó que no hay nada mejor que dulcificar los malos momentos vestida de rosa. O porque, como buena seguidora de las tendencias, sabe que el el color indiscutible de la temporada.

La duquesa de Cambridge ya eligió ese color en su primera aparición, esta vez telemática, después de las entrevista de sus cuñados, y ahora ha vuelto a ser el rosa el protagonista de su estilismo.

Un look cómodo y acertado

Kate eligió un look cómodo para poder estar muy atenta a los pequeños, con quienes se la vio jugando e intercambiando divertidos comentarios y sonrisas. Un pantalón palazzo de cintura alta en negro, junto con un jersey rosa con un original cuello de ondas de Boden (una de sus firmas favoritas), de 80 euros, y un abrigo batín con grandes bolsos de plastón en el mismo tono, de Max & Co, la línea juvenil de Max Mara, de 395 euros, fue su acertado estilismo.

El abrigo es el modelo Runaway, confeccionado en castor de pura lana, con una silueta ligeramente fluida, que se puede llevar con cinturón o suelto, como hace la duquesa.

Como complementos, unos zapatos de ante de tacón bajo y cuadrado, de Gianvito Rossi, que tiene en su armario desde hace tiempo, y una pequeña cartera de mano acolchada.

Si la blusa que lució el otro día se agotó inmediatamente, tanto el abrigo como el jersey todavía están disponibles en las webs de las respectivas firmas en casi todas las tallas.

Un abrigo rosa en tu armario

El rosa es el color que más vamos a ver esta primavera. El más romántico y dulce del pantone va a estar presente en todas las prendas y complementos, en look total o como ha hecho Kate buscando el contraste más potente.

Un abrigo rosa en estos días de entretiempo puede ser la mejor elección y si no estás dispuesta a gastarte tanto como Kate, en Mango hemos encontrado una versión de rebajas por solo 59,99 euros. Un diseño de doble botonadura con solapas que también no encanta.

Kate Middleton ha puesto color y buena cara a estos malos tiempos. Ella también fue mencionada en la entrevista cuando Meghan contó el episodio ocurrido poco antes de su boda en el que, según publicó la prensa entonces, hizo llorar a Kate durante una discusión sobre los vestidos de damas de honor de las niñas. Sin embargo, Meghan relató en la entrevista que fue a ella a quien hizo llorar Kate, aunque también explicó que «luego se disculpó» y le envió flores, y dijo que la considera «una buena persona».