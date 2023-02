Los duques de Cambridge han asistido al último encuentro entre las selecciones de rugby de Inglaterra y Gales en el Principality Stadium de Cardiff. Para esta ocasión, la princesa de Gales ha querido combinar su estilismo con los colores de la selección y nos ha sorprendido con un estampado que cada día está conquistando más territorio en las colecciones de moda y es completa tendencia. Kate Middleton se ha dejado ver con un abrigo de pata de gallo bicolor que nos ha enamorado por completo. Analizamos el look a continuación, no te pierdas un detalle.

La esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra no deja de sorprendernos en cada una de sus apariciones. Si apenas hace una semana de su impecable aparición en los Premios BAFTA reutilizando un vestido que había usado anteriormente, hoy ha vuelto a hacerlo. La princesa de Gales no tiene ningún problema en sacar a pasear una prenda en más de una ocasión, de hecho lo defiende y apuesta por la moda sostenible. Kate Middleton estrenó la prenda que hoy le hemos visto lucir en 2018 durante un viaje oficial. Hoy, aprovechando que el estampado de la prenda vuelve a estar en boga, no le ha quedado más remedio que desempolvarla y volvérsela a poner.

Kate Middleton reutiliza el abrigo de pata de gallo que usó en 2018

La prenda de la que hablamos es un precioso abrigo con estampado de pata de gallo rojo y blanco de la diseñadora Catherine Walker. Esta prenda cuenta con una triple botonadura forrada de rojo –tan vibrante como el del estampado– en el frente; tiene un corte por encima de la rodilla, solapas y cierre cruzado. Bajo él, se podía apreciar que llevaba un jersey de cuello cisne en color negro y unas medias tupidas que daban paso a unos botines de cremallera confeccionados en ante de la firma Aquatalia. Este look ya llamó la atención cuando lo estrenó en su día, pues recuerda al conjunto de chaqueta y falda midi con el estampado en blanco, negro y rojo de Moschino que lució Lady Di en 1990.

Los complementos más chic para acompañar al vestido

Como complementos a este look tan llamativo y divertido Kate utilizó unos guantes de cuero negro que se quitó durante el partido. Además, llevó consigo un bolso de mano en tamaño mini de la firma Mulberry que encajaba a la perfección con los motivos de su look. En su dedo anular relucía, como siempre, su anillo de compromiso que otrora perteneció a Diana de Gales.

Por último, Kate dejó los pendientes de Zara en casa y apostó esta vez por unos pendientes de oro blanco con brillantes y una pequeña flor de lis en el centro que estrenó en 2019 y del que tiene un colgante a juego. Tanto los pendientes como el anillo, muy elegantes y delicados son un diseño de la firma Mappin & Webb.

En cuanto a su look beauty, la duquesa de Cambridge apostó por el make up más natural, al que normalmente nos tiene acostumbradas. Por un lado, perfiló sus cejas y usó una base de maquillaje sutil de poca cobertura sobre la que aplicó un poco de contouring bajo el pómulo. Además, sus ojos lucían un ahumado negro y máscara de pestañas para rasgar un poco su mirada. Por último, eligió un labial en un tono muy similar al de su labio y un poco de blush para mejorar el aspecto de sus mejillas.