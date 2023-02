Julia Otero ha regresado a la televisión con el programa 'Días de Tele', un gran formato que se estrenó el pasado 17 de enero y que rememora acontecimientos y momentos clave de la historia que vimos a través de este medio. En su último programa, dedicado al amor (y el desamor) por San Valentín, Julia estuvo acompañada, entre otros, de Ana Obregón y Vicky Martín Berrocal. Juntas recordaron muchas anécdotas de su vida entre risas y mucha complicidad. Y para celebrar la semana del amor en su programa, la veterana periodista optó por el "todo al rosa", con un look protagonizado por un traje de chaqueta fucsia que nos parece súper bonito y favorecedor.

Los trajes de chaqueta son tendencia absoluta. No paramos de verlos entre influencers y celebrities y es que son un básico súper elegante que no puede faltar en nuestro armario. ¿Todavía no tienes ninguno? Nuestra recomendación es que te hagas con uno llamativo como el de Julia y así unas dos tendencias en una. El rosa -y más concretamente el fucsia- es el color de esta temporada y nos encanta porque además de aportar alegría a cualquier look, sienta genial a todas las edades.

El look vitamina de Julia Otero

Los trajes son una opción súper versátil para cualquier ocasión que se precie. Te pueden servir tanto para ir a trabajar a la oficina, para una quedada con amigas, una cita e incluso se han convertido en la mejor opción para ser la invitada más estilosa de una boda. La clave está en cómo combinarlo. Si quieres la versión más casual, añádele unas zapatillas, una camiseta blanca básica y un bolso shopper o bandolera. Si, por el contrario, quieres ir más arreglada, haz como Julia y opta por blusa y tacones.

El look de la periodista está compuesto por un traje de chaqueta en color rosa fucsia que firma la marca estadounidense Michael Kors, una blusa con lazada en color blanco y unos salones en tono nude y con aplique de brillo de Lalebù. Un outfit de 10 que nos ha enamorado.

Si a ti también te ha encantado y quieres fichar todas las prendas, no olvides seguir bajando hasta nuestra galería. Ahí te enseñamos cada prenda con detalle, precios, dónde conseguirlas... ¡No te lo pierdas!