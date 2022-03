Tamara Falcó está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Y es que además de ser afortunada en el amor, el éxito le persigue allá por donde va. Se ha convertido en colaboradora habitual de ‘El Hormiguero‘, y es imagen de varias firmas de lujo. Pero no solo eso, también triunfa como diseñadora, ya que la hija de la reina de corazones ha lanzado una nueva colección de joyas diseñadas por ella misma junto a TOUS.

Lo cierto es que no es la primera vez que la socialité se atreve a diseñar. Ya trabajó el invierno pasado con la firma barcelonesa y, debido al gran éxito que tuvieron sus creaciones, ha vuelto a sacar nuevas piezas para acertar las 24 horas del día ahora que llega la primavera.

«Para esta colección me he inspirado en la belleza sencilla y delicada de mi joya favorita, la medalla clásica y la simbología como elemento principal», explicaba Tamara Falcó hace unos días en la presentación de sus joyas en Madrid.

La marquesa de Griñón se ha implicado al 100% en el proceso de creación, y sin duda esto se refleja en el resultado final, ya que sabe lo que le gusta, y las piezas son muy coherentes con su gusto y personalidad.

Las joyas de Tamara Falcó son una mezcla perfecta de elegancia y naturalidad

«Ha sido todo un reto como diseñadora concretar mis pensamientos y emociones en una disciplina como es la joyería. Además me he sentido muy acompañada durante todo el proceso por el equipo de diseño de TOUS, que me ha permitido sacar lo mejor de mí. Esta colección es una gran responsabilidad pero a la vez una puesta en valor que me demuestra la confianza que tienen en mí», afirmaba la novia de Íñigo Onieva.

La propuesta de Tamara está compuesta por un total de 10 piezas: seis medallas, tres pulseras y un collar. Todas las creaciones están producidas en plata de primera ley vermeil (plata bañada con 3micras de oro de 24k) siguiendo diferentes métodos tradicionales utilizados en la elaboración de medallas. ¿Lo mejor? Estas joyas combinan con absolutamente todo y aportan un plus de estilo a cualquier estilismo.

La colección está disponible en todas las tiendas TOUS de España, en su tienda online y también en los puntos de venta de TOUS de El Corte Inglés. Sigue bajando, hemos recopilado algunas de las joyas más bonitas de la colección de Tamara Falcó para que las fiches desde ya.