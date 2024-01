Josephine e Isabella de Dinamarca: las estilosas hijas de la Reina Mary que apuestan por los tonos sorbete

Tan solo ha pasado una semana de la proclamación de Federico X como nuevo Rey de Dinamarca. Hoy, la familia al completo se ha reunido en la Catedral de Aarhus para asistir a un acto religioso. El Rey Federico X, la Reina Mary, la Reina Margarita, la princesa Benedicta, el heredero al trono, el Príncipe Christian y sus hermanos pequeños Isabella, Josephine y Vincent se pusieron de punta en blanco para dejarnos una foto familiar impecable. Sin embargo, aunque la Reina Mary lució un elegante conjunto morado, las protagonistas absolutas del acto fueron Isabella y Josephine de Dinamarca, que marcaron tendencia con sus abrigos estructurados en dos colores.

Eclipsar a Mary de Dinamarca no es nada fácil, pero, esta vez, sus hijas lo han conseguido. A través de sus elecciones de moda, las jóvenes royals han hecho 'match' con sus looks. Han combinado dos tonalidades que reflejan de alguna manera su conexión y armonía. Isabella optó por un abrigo azul bebé, mientras que Josephine eligió uno en tono rosa bebé, creando una mezcla de colores que suelen ir muy de la mano. Sin ir más lejos, Leonor y Sofía han optado por esta paleta en multitud de ocasiones. Este sutil juego de tonos pastel no solo destaca su ojo con las tendencias, sino que también subraya el buen gusto por el que se conoce a la realeza danesa.

Josephine e Isabella Dinamarca eclipsan a Mary con sus abrigos

Ambas princesas han elegido pantalones wide leg de corte sastre. En el caso de Josephine, un anchísimo pantalón gris planchado a raya y con un bajo perfecto. Por otro lado, Isabella lució un pantalón tailoring con el mismo diseño que el de su hermana, pero en un gris mucho más oscuro. Este diseño de pantalones no puede estar más de moda, sobre todo entre las jóvenes y ambas hermanas han sabido llevar la tendencia de manera elegante y original. Esta elección revela la versatilidad de las royals para fusionar lo clásico con lo contemporáneo. Han llevado la herencia de buen gusto de su madre a otro nivel.

La tendencia de los tonos 'sorbete' o pasteles suaves ha sido una constante esta temporada, y las hijas de Federico X y Mary de Dinamarca han demostrado su agudo conocimiento de la moda al incorporarla en sus looks. La elección de abrigos en azul y rosa bebé refleja la influencia de las tendencias actuales hasta en los armarios reales. No obstante los abrigos que las hermanas llevaron tenían dos cortes diferentes. El abrigo azul de Isabelle tenía una botonadura recta, unas solapas clásicas y bolsillos laterales en diagonal. Sin embargo, el de Josephine tenía grandes solapas cruzadas botonadura doble metálica en el frente, maxibolsillos y un talle mucho más estructurado.

Los accesorios de ambas jóvenes marcaron el estilo de cada una. Josephine apostó por unos aretes pequeños y dorados; algunos sellos dorados en sus manos, una flor a modo de broche en su solapa y collares de perlas combinados. Su hermana, por su parte, prefirió unas perlas de estilo drop, muy elegantes y a la moda y unos guantes de cuero negro, mucho más minimalista.

El bolso de mano en común más versátil

En cuanto a los accesorios, Isabella y Josephine han compartido el mismo diseño de bolso, concretamente, el modelo 'Helen Classic' de la firma Aiayu. Esta firma de lujo responsable, crea artículos de fondo de armario y accesorios para el hogar de alta calidad hechos para durar. Todas las piezas son cuidadosamente elaboradas por expertos artesanos y las hermanas han querido darla a conocer.

Este detalle es otro de los hilos conductores de sus looks y pone de relieve su complicidad y aprecio mutuo a pesar de la diferencia de edad. Pequeñas diferencias, como los guantes de Isabella y los tonos grisáceos de los pantalones, añaden matices encantadores a sus conjuntos coordinados. Aún así, han demostrado su habilidad para equilibrar la uniformidad con toques individuales. En resumen, los estilismos de Isabella y Josephine avisan de algunas tendencias que veremos en 2024, tanto en firmas de alta costura, como en las marcas low cost más asequibles.