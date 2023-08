Ya te lo dijimos hace unos meses: los pantalones de pitillo están de vuelta. De hecho, te dimos todas las claves para llevar los skinny jeans con mucho estilo esta temporada. Pues bien, Jessica Bueno nos ha recordado que están de plena tendencia y, mientras esperamos el regreso del otoño, te enseñamos cómo los lleva ella para darles un nuevo aire. Ahí va su propuesta de estilo.

La verdad es que su forma de lucirlos no tiene mucho misterio. Echando un vistazo a su look, nos hemos dado cuenta de que los pitillo, o skynny jeans, favorecen mucho más de lo que pensábamos. Jessica Bueno ha elegido un modelo elástico, en color gris, y dentro de un look con prendas oversize por encima, pero abrazando el 'menos es más'. ¿Qué lleva? Una camisa de color negro de tirantes muy básica y perfecta para cuando lleguen las primeras semanas de entretiempo, y un par de sandalias de vinilo o tranpsarentes porque todavía hace buen tiempo para presumir de pies.

Con este outfit, la modelo nos ha demostrado una combinación que no falla y que es ideal para volver a la oficina en septiembre. En definitiva, un look que tiene pinta de que no vamos a dejar de ver en otoño, y que va a triunfar entre las mujeres de estilo más clásico. ¡Acierto total!

Jessica Bueno con sus nuevos vaqueros pitillo nos recuerda que las prendas ajustadas están de vuelta

¿Por qué estamos dispuestas a volver a llevar los pantalones de pitillo? Entre sus bonanzas nos quedamos con su capacidad para estilizar las piernas y la sensación de que quien los lleva es ligeramente más alto. Por otro lado, estos siempre permiten lucir bien el calzado que llevemos para combinarlos. Si combinas este conjunto con unas Converse básicas, ¡arrasas fijo y, de paso, te quitas un par de añitos! Además, están en todas las tiendas 'low cost': ejemplo, hay muchos modelos en tiendas como Mango o Bershka, que son los que más se están vendiendo en estos momentos. En modelo que ves sobre estas líneas, de Mango, tienen un precio de 29,99 euros, es elástico y con el bajo deshilachado. ¿Lo mejor? Está disponible de la talla 32, hasta la 54. Los de Bershka cuestan 19,99 euros, y puedes elegir entre varios tipos de largo (petite, regular o tal). Las tallas van de la 32, hasta la 44.