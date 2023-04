Se abre la veda para encontrar el look de primavera perfecto. Nosotras tenemos una lista de favoritos que no deja de crecer. Desde las propuestas más relajadas; como el los pantalones estampados semitransparentes y el jersey con calados de Sara Carbonero, hasta la apuesta por prendas de estilo más formales como la nueva falda gabardina de Zara con la que nos ha sorprendido Jessica Bueno.

Estamos muy acostumbradas a que las famosas se hagan con las prendas más llamativas. Nos suelen sorprender con piezas diferentes que nos acercan a nuevos estilos y, muchas veces, recurren a outfits que acaban siendo tendencia. Es lo que ha ocurrido con la exnovia de Kiko Rivera, que ha estrenado una falda confeccionada con tejido gabardina de tiro alto que está triunfando en ventas.

Es una prenda con muchas salidas. Podríamos decir que tiene personalidad múltiple porque es ideal para el día (combinada con unas botas altas, zapatillas deportivas o sandalias de cuña) y para la noche (si la completas con un zapato de tacón de aguja). Te descubrimos la falda más llamativa de nuestra experta en moda con el estilo que es tendencia.

¿Por qué la falda gabardina de Jessica Bueno estiliza tanto?

Como es habitual en ella, Jessica Bueno se proponía no pasar desapercibida y lo conseguía con un look que se ha convertido en el más buscado de las últimas horas. Y tenemos que admitir que no es para menos, ya que se ha convertido una de las prendas de la última colección de Zara más originales.

Es una falda en color beige claro, de largo por encima de los tobillos, confeccionada en tejido de gabardina y cinturón a juego. Hasta ahí ya es especial, pero su diseño paper bag de tiro súper alto hace que estilice tanto o más que una faja y siente como un guante. Ese es el truco para recoger la zona, alargar el talle y estilizar la figura. Este tipo de corte alarga y te hace parecer más espigada. ¿Otro punto a su favor? Su cierre cruzado que deja una gran abertura en la parte de abajo de la pierna. Además viene decorada con 4 botones a contraste.

A nosotras se nos ocurren muchas formas de llevar esta falda, desde con una camisa blanca de estilo 'cropped', hasta con un jersey de punto fino, o simplemente una camiseta ajustada debajo. Pero, ¿cómo la ha conjuntado Jessica? Encima de la falda, la sevillana lució un camiseta de cuello alto y manga larga en tonos oscuros y completó con unas botas altas de tacón en color marrón. Añade a su estilismo una chaqueta vaquera para hacer frente a los cambios de temperatura del entretiempo. Una idea estupenda pero que nos parece más propia de la temporada de otoño.

Una prenda perfecta para ir a la oficina

No tenemos palabras. Nos encanta y nos parece un estilismo perfecto para el fin de semana y para ir a la oficina. Y sí, como era de esperar, es una prenda que no deja de agotarse. Actualmente solo queda una talla disponible en la página web de la marca gallega y todo parece indicar que NO volverán a reponerla porque se trata de una colección cápsula, que han bautizado como 'Gabardine special edition', y que cuenta con gabardinas clásicas en forma de vestidos, faldas, tops y pantalones.

Sin embargo, pues probar suerte en alguna de las tiendas físicas de Zara. ¿El precio? 36 euros.