Los álbumes de fotos de las bodas de 2023 estarán marcados por la tendencia del rosa para siempre. Este color al que la moda no da tregua está viviendo su mejor momento y no hay una sola invitada que no haya probado este atrevido y saturado tono. Isabelle Junot ha asistido este fin de semana a la boda de su mejor amiga y no ha podido escatimar en color a la hora de elegir modelito. La aristócrata ha elegido un precioso vestido fucsia con el que se ha sumado a la tendencia de lo barbiecore y lo ha combinado con unos accesorios súper acertados. Te damos las claves de su look y analizamos cada detalle a continuación. ¡No lo pierdas!

Las madrinas de la novia de la boda a la que asistió Isabelle se decantaron por unificar el tono de sus vestidos y, como era predecible, el ganador fue el color rosa. Cada una eligió un diseño de vestido que se adecuara a su estilo y la novia de Álvaro Falcó, tuvo claro que en una boda de verano lo que debe primar es la comodidad. Por ello, eligió un vestido fresco, palabra de honor con escote drapeado, corte imperio y una falda con capa con muchísimo vuelo.

Isabelle Junot ha combinado su increíble vestido fucsia con unos pendientes de corazón

La libertad en el busto, la ausencia de mangas y la falda poco ajustada hicieron que su estilismo se viera perfecto para la ocasión. El color, un fucsia súper vibrante, fue el protagonista total de su look, tanto en la prenda principal como en los complementos.

En primer lugar, Isabelle eligió una fina cadena dorada con pequeños brillantes a modo de gargantilla de la firma Leandra Studio. No obstante, los pendientes de corazón (también rosas) acapararon todas las miradas con su diseño con apliques dorados enmarcando la silueta en forma de camafeo.

El calzado también fue escogido con tino. La empresaria se decantó por unas sandalias de tacón alto en dos colores: fucsia en el empeine y el tacón y naranja 'vitamina' en la tira de sujeción del tobillo. La fusión de estos dos colores junto con la combinación rosa-rojo o rosa-morado no deja de verse en las últimas propuestas de moda y es algo que deben contemplar las invitadas que quieran optar por el fucsia, pues lo monocromático ha ido perdiendo fuerza poco a poco.