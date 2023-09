Isabelle Junot derrocha estilo con un conjunto estampado de The IQ Collection

Isabelle Junot, la esposa de Álvaro Falcó, ha demostrado una vez más su devoción por la firma de moda The IQ Collection. En los últimos meses, esta apasionada de la moda se ha convertido en una auténtica embajadora de la marca, luciendo con elegancia y estilo varios diseños firmados por Inés Domecq, co-propietaria de la mencionada firma. En su más reciente aparición, Isabelle ha vuelto a apostar por The IQ Collection, creando un look extraordinario que no ha pasado desapercibido. Además, nos ha desvelado la nueva firma de bolsos que la tiene completamente obsesionada. Analizamos su look y te contamos todos los detalles a continuación.

El conjunto escogido por la aristócrata estaba compuesto por la llamativa camisa 'Elva', con un precio de 145 euros. Esta prenda de manga larga y cuello alto presenta un estampado único y exclusivo, adornado con detalles de flecos y pasamanería que añadían un toque de sofisticación al look. Además para eliminar cualquier tipo de adorno extra, la prenda contaba con cierre en la espalda, mediante una cremallera invisible y un botón, para que el estampado brillara por sí mismo.

Isabelle Junot ha combinado su conjunto de The IQ Collection con un bolso de mano de firma española

La camisa 'Elva' la combinó magistralmente con la falda 'Gina', valorada en 180 euros, ambas disponibles en la página oficial de la firma. Esta falda de corte midi, destaca por su estampado de rosetones blancos sobre un fondo rojo intenso. Dos cenefas verticales en azul marino y blanco, decoradas con motivos geométricos, le daban verticalidad a la falda y equilibraban su silueta estrechando la cintura. Desde el bajo de la falda hasta los hombros, su frente quedaba marcado por estos dos adornos que, ni mucho menos, son azarosos, sino que están estratégicamente diseñados para crear ese efecto óptico.

Además de lucir un conjunto espectacular de The IQ Collection, Isabelle Junot también ha desvelado su nueva firma de bolsos favorita: The Sant. Para completar su look impecable, la aristócrata eligió un bolso de mano con asas cortas que fusiona lo mejor de un bolso baguette con los detalles más chic de un bolso de fiesta (y de lujo).

Un accesorio que añadió el toque final de originalidad. Este modelo, llamado 'Kinchaku', está disponible en la tienda online de la marca barcelonesa a un precio de 450 euros y si te parece muy grande, no te preocupes, pues existe su versión mini y varios tonos para poder elegir.