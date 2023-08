En el terreno de los zapatos 'pijos' las merceditas o Mary Jane son los favoritos de las mujeres de estilo clásico, entre las que se encuentran famosas como Sassa de Osma o Lourdes Montes. Aunque también es cierto que en los últimos tiempos las zapatillas deportivas están viviendo su máximo apogeo, la verdad es que nos encanta descubrir marcas y modelos de calzado glamurosos. Para ayudarnos en nuestro propósito, Isabelle Junot nos ha adelantado un zapato destalonado que arrasará la próxima temporada. Así que, este otoño, haz caso a la prima de Tamara Falcó y ficha unos como los suyos.

Los mules o zapatos destalonados son el calzado 'top' de la temporada. Se han subido a las pasarelas de todo el mundo y, ahora también pretenden invadir el zapatero de las celebridades con más estilo. Hasta Carrie Bradshaw los ha llevado hasta la saciedad en Sexo en Nueva York y, ahora, también son el zapato preferido de la marquesa de Cubas.

La propuesta que nos presenta Isabelle Junot está cargada de feminidad y se erige como uno de los modelos más versátiles para afrontar las últimas semanas del verano y las primeras del otoño. Los suyos son el calzado perfecto para combinar con looks de todo tipo, desde pantalones vaqueros y camisas hasta con vestidos formales.

Isabelle Junot encuentra el zapato destalonado más bonito de la temporada y está hecho en España

La esposa de Álvaro Flacó no duda en incorporar los mules como uno de los modelos de zapato para llevar también durante el verano. Presentó un modelo en color naranja y con tacón pequeño y con un diseño que, claramente, nos recuerda a las babuchas. Su propuesta de estilismo es combinar los mules con un veraniego vestido de estampado 'vicky' con cierto vuelo, que marida a la perfección con el calzado.

Sus mules cubren el empeine y acaban en punta, siguiendo el minimalismo que los hace tan elegantes. En cuanto a la firma que hay detrás de este calzado se trata de Stevi Stefan, una marca 'made in Spain' de Inspiración italiana y confección 100% española que está arrasando. Y no nos extraña nada porque tienen pinta de ser comodísmas, además las pueden levar por el día a la oficina con un look causal y cambiar este look por otro más sofisticado para continuar la jornada de noche y seguirás encajando a la perfección. Las suyas son el modelo 'Saint Tropez Dahlia' y tienen un precio de 136 euros.