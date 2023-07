La socialité ha regresado a España junto a Tamara Falcó tras viajar con ella hasta Nueva York para ayudarla a atar todos los cabos sueltos que quedaban entorno a su vestido de novia. La reina de corazones ha llegado a Madrid luciendo un look casual que integraba dos de las tendencias más en boga del verano: alpargatas y maxibolso. Analizamos el estilismo de Isabel Preysler en su llegada a Madrid y te contamos cómo incorporar algunas de las prendas que lució en tu armario de verano. ¡No te lo pierdas!

Madre e hija han aparecido luciendo una sonrisa ante los paparazzi que deseaban saber cómo se encontraban tras el último revés que desestabilizaba un poco más los cimientos del inminente enlace entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Cuando parecía que la boda estaba encaminada, tras haber tenido que encontrar un vestido de novia, casi in extremis, la hija de Isabel Preysler se enteraba de que las joyas que iba a llevar en su boda habían sido robadas a punta de pistola de los joyeros que las custodiaban. A pesar de los disgustos, la musa de la prensa rosa se ha dejado ver con un estilismo impecable en su llegada a la capital.

Isabel Preisler ha combinado alpargatas y maxibolso con uno de los colores de la temporada

La reina del glamour lució en su estilismo una camiseta de manga francesa en color gris topo que combinó con unos pantalones de algodón planchados a raya, de corte recto y con dos tonos de hilo gris entretejido. Isabel sabe bien que los pantalones pitillo han pasado a mejor vida y que el corte recto, más atemporal y sofisticado, siempre funciona. Sobre sus hombros, colocó un jersey anudado en color malva; uno de los verdaderos protagonistas de las colecciones de la temporada estival junto con otros tonos pastel. Además, de unas gafas de sol de carey, Isabel conjuntó dos accesorios que son los aliados más fieles en los meses de altas temperaturas.

Para rematar su look, incluyó en su calzado unas alpargatas confeccionadas en tela beige, con suela plana de esparto, que dejaba su empeine al aire. La comodidad y la sencillez hacen de este tipo de calzado una opción perfecta para los días que no queremos subirnos a los tacones. Así, que si intentamos completar un look casual con cierta elegancia, unas buenas esparteñas no pueden faltar. En su hombro, llevó un gran bolso de estilo tote que combinaba la tela beige con asas y ribetes anchos en color camel. Fue un acierto absoluto aunar los colores de este diseño sencillo y práctico con el tono del calzado. ¡Un diez para el estilismo casual de Isabel Preysler!