Llevamos muchos meses hablando de la boda del año y por fin ya está aquí. El próximo 8 de julio Tamara Falcó paseará del brazo de su hermano Manuel Falcó hasta el altar de la ermita de la Finca El Rincón para dar el 'sí, quiero' a Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón será la gran protagonista enfundada en su vestido de Carolina Herrrera, pero también habrá una invitada que va a acaparar todas las miradas, y no es otra que la madre de la novia. Considerada desde hace décadas una de las mujeres más elegantes de nuestro país, Isabel Preysler no va a defraudar. Algunos detalles ya han trascendido, entre ellos, que también será Carolina Herrera la firma encargada de su vestido y que va a ser espectacular. Este último, un detalle en el que no hace falta enfatizar porque cada uno de sus looks lo es.

Isabel ha mantenido su estilo a lo largo del tiempo. Clásica y atemporal, en su armario reinan las prendas de cortes limpios, los colores neutros y las piezas de gran calidad. Pero siempre que la hemos visto en una alfombra roja, una gran fiesta o una boda nos ha impactado su elegancia. Y en la boda de su hija eso está asegurado.

Los looks de invitada con los que Isabel Preysler ha triunfado

Isabel tiene muy claro sus puntos fuertes y lo reafirma con sus vestidos midi de silueta lápiz que dejan al descubierto sus hombros y clavículas, de las mejores partes de su anatomía. Pero la boda de Tamara se celebra por la tarde-noche, por lo que la madre de la novia seguro que lucirá un vestido largo. En esos momentos la hemos visto con diseños poderosos, con bordados, encajes o lentejuelas y con estampados y colores potentes y tan favorecedores como el rojo, uno de los tonos que más hemos visto últimamente entre las invitadas.

Para ella "el menos es más", por eso huye del barroquismo, nunca ha lucido demasiados complementos y es apenas imposible encontrarla con un tocado y sombrero. Solo hace unas semanas nos sorprendía en una boda en Sevilla con un turbante, mostrando una imagen clásica y rompedora a la vez. ¿Sería un aperitivo de lo que veremos el día de la gran boda de Tamara Falcó e Íñigo Onivera?

Isabel cuenta con el asesoramiento de la estilista Cristina Reyes. Pero, a pocos días de conocer su estilismo, hacemos un repaso a sus mejores looks de invitada que ha lucido a lo largo de los años.