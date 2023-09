Como todos los años, Ronda acoge durante el fin de semana un aluvión de celebrities que asisten con impaciencia a disfrutar de la tradicional corrida Goyesca de Ronda. Algunas de ellas son asiduas y no se la pierden ningún año, aunque siempre hay quienes sorprenden con su presencia (y sus looks). Este año, se dejaron caer por la Feria de Pedro Romero rostros bien conocidos como: Isabel Preysler, Tana Rivera, Lourdes Montes, Mariló Montero o Cari Lapique. ¿Por que estilismos apostaron para sorprender en este evento taurino? Te lo contamos.

Isabel Preysler, Tana y Mariló: el top 3 de las mejor vestidas de la Goyesca de Ronda

Durante la 66ª edición de la corrida Goyesca de Ronda la esperadísima Isabel Preysler lució un look informal con el que sorprendió a todos los asistentes. La socialité apostó por una camisa blanca de lo más clásico, eso sí, anudada a la cintura. La acompañó con una falda de crochet con pequeños volantes y de corte midi. La reina de corazones, que aún no se la había jugado con la tendencia del crochet, demostró que este material que ha triunfado en moda joven, bien se puede llevar aunque pases de los 70 años. Además, para rematar el look, la madre de Tamara Falcó remató su look con unas cuñas de esparto en color camel a juego con su bolso y unas gafas de sol negras de estilo cat eye.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo también asistió, acompañada de su novio, Manuel Vega. De nuevo la joven apostó por una de sus firmas favoritas, The IQ Collection, concretamente, llevó un mono de noche en color granate de la última colección de Inés Domecq. Esta prenda tan especial hizo que se colara en el top 3 de las mejor vestidas de la noche. El diseño destacaba por sus volantes blancos de tipo hombreras, una seña de identidad de la marca, las borlas y las aberturas.

Mariló Montero, que ya había aparecido en Ronda como pregonera del evento, dejó el dos piezas a un lado y se decantó por un vestido blanco estampado con un print geométrico en color vino.

(Artículo en elaboración)

1 de 6 Isabel Preysler 2 de 6 Mariló Montero 3 de 6 Cari Lapique 4 de 6 Lourdes Montes 5 de 6 Cayetana Rivera Martinez de Irujo 6 de 6 Simona Gandolfi