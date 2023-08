El vestido de fiesta de Isabel Pantoja que más favorece a la silueta

El Gran Canaria Arena ha recibido a la tonadillera entre vítores y aplausos y no era para menos, pues no hizo falta que se pusiera a cantar, su look ya lo merecía. La cantante sabe muy bien lo que le sienta bien y con qué vestidos, aparte de la bata de cola, puede jugársela en un escenario. En esta ocasión, el diseño elegido estaba estratégicamente confeccionado para que la figura de Isabel Pantoja se viera más esbelta y alargada. ¿Cómo consiguió este efecto? Te lo contamos a continuación.

Por un lado, el vestido de Isabel era de corte columna, lucía un escote asimétrico sustentado por un tul transparente que se alargaba hasta las mangas. Era ajustado en busto, talle y cadera y daba paso a una gran falda que llegaba hasta los pies, pero lo que realmente hacía que su silueta se viera más estrecha eran los rosetones o mandalas de pedrería y lentejuelas que adornaban toda la pieza. Dispuestos simétricamente, estos adornos creaban una columna en forma de rombos en el centro de la prenda. Tanto los estampados, como los bordados que se alargan en el centro y se expanden en los laterales crean verticalidad y hacen que nos veamos más altas. Además, el brillo de los abalorios y las paillettes no podían darle más movimiento y luz a su outfit.

Las claves del vestido de Isabel Pantoja en su concierto en Gran Canaria

Otro punto fuerte del diseño era la capa-chal que llevaba cosida al frente, a uno de los hombros y ajustada en la cintura, por lo que hacía que su talle se viera más estrecho. Esta tira en color azul cobalto le aportaba color al look y encajaba muy bien con su piel morena. Sin duda este tono ha sido uno de las grandes apuestas de las firmas de alta costura de esta temporada y, combinada con el blanco de fondo, hacía que la sevillana se viera radiante.

Su look beauty se centraba, como siempre, en abrir y alargar su mirada con un smokey eye negro. Además, su maquillador creó puntos de luz aplicando iluminador en la parte superior de su ceja y en pómulos, combinado con un contouring o bronzer para definir su óvalo facial y crear efecto lifting. Una manicura en color rosa palo y un recogido lateral que dejaba su melena bailar al ritmo de la tracklist de 'Enamórate' fue todo lo que llevó para causar furor en su llegada a España.