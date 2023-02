La tonadillera aterrizó hace unos días en Miami para volver a subirse a los escenarios y dar comienzo a su gira en Estados Unidos. A este viaje le han acompañado su sobrina Anabel Pantoja, su maquillador, Alberto Dugarte; su peluquero, Antonio Abad, su hermano Agustín y una abundante colección de trajes en baúles para arrasar en sus conciertos. Isabel Pantoja pisó las tablas con un look que nos enamoró por completo y queremos analizarlo en detalle a continuación.

El mundo de la copla y la moda siempre han estado muy unidos, aunque los trajes y vestidos suelen seguir sus propias normas y tendencias. A la madre de Kiko Rivera le encanta una buena bata de cola, pero no le importa salir de su zona de comfort para engalanarse con un vestido elegante y majestuoso. En esta ocasión, la cantante se ha enfundado en un vestido del diseñador Alonso Cozar, un habitual de la célebre SIMOF, la semana de moda flamenca que acaba de finalizar hace pocos días. La prenda contaba con un escote pronunciado adornado con pedrería cosida a mano.

Isabel Pantoja triunfa en su último concierto con un vestido de pedrería blanco

Pero lo que más acaparaba atención era el tejido en el que estaba confeccionado el vestido, pues estaba repleto de bandas de pedrería efecto glitter blanco que emitían mucha luz y, tal y como estaban dispuestas, favorecían mucho a su silueta. Este laborioso vestido era ajustado en la zona del talle y sus caderas y daba paso a una gran falda que cubría sus pies por completo. Sobre él, Isabel puso una gran capa con cola hecha en gasa con bordados que se unía al vestido a través de unas hombreras XXL que equilibraban la figura y daban porte a su busto. Las mangas eran largas y estaban – igual que la capa– confeccionadas en una gasa translúcida con bordados, muy elegantes.

El look beauty de la coplera constaba de un make up muy recargado en sus ojos para crear profundidad y rasgar su mirada. Aunque también llamó la atención su bronceado y un contouring que trataba de ensalzar sus pómulos. En cuanto al cabello, Isabel optó por un peinar hacia atrás su pelo y dar volumen a su melena con ondas. En la parte superior colocó una tiara con los mismos motivos que el vestido. Descubre el look completo en la galería.