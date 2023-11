No os vamos a engañar amigas, son muchas las ganas que tenemos siempre de conocer las tendencias de calzado que nos enseñan nuestras famosas. Por eso, necesitamos las nuevas sneakers de Isabel Jiménez. Pero no para hacer deporte ni para llevarlas a una caminata, sino para recorrernos Madrid con ellas y un buen lookazo como el suyo. Si el otro día era Mar Flores la que se marcaba un perfecto estilismo con las zapatillas calcetín que sirven para todo, hoy queremos añadir a nuestra lista de deseos las de Isabel.

Pantalones del chándal, sudaderas, leggins, ropa para hacer deporte, pero también y como no, zapatillas para nuestro día a día. Ir cómoda se ha convertido en una de esas tendencia sde moda imprescindibles en las que además las famosas se apoyan con interesantes propuestas de looks para ir al trabajar, salir a tomar algo o piso el asfalto de la ciudad, y entre las piezas que destacan unas deportivas nunca pueden faltar. Las de Isabel comienzan a arrasar en ventas, debido no solo a que tienen un estilo muy original sino que además, cuentan con una plataforma que ha provocado que sean muchas las mujeres que desean tenerlas en su zapatero.

¿Cómo son las zapatillas futuristas de Isabel Jiménez?

Unas zapatillas voluminosas, llamativas. Con cierre de cordones, costuras a contraste y marca grabada en lateral. Estas zapatillas que acaba de estrenar Isabel Jiménez no están diseñadas para todo el mundo, son solo aptas para las mujeres más atrevidas. Y ojo, amantes de las plataformas, porque la suela de estas zapatillas tienen una altura de 5 centímetros.

Sin duda, una de las cosas que más llama la atención de las este modelo, es la suela dentada que permite crecer, de manera visual, varios centímetros pero sin necesidad de llevar tacones. Aunque las zapatillas con plataforma pueden proporcionar un poco de altura adicional, están diseñadas para ser cómodas de llevar durante largos períodos de tiempo. Además, cuentan con amortiguación en la suela para reducir la presión en los pies y proporcionar comodidad.

Otro de los aspectos más 'wow' de estas zapatillas es que incluye una plantilla extraíble y ultraligera para garantizar la comodidad de la pisada. Están hechas en piel y porta un diseño casual, urbano y con el estilo perfecto para vestir cualquier look.

Su aspecto futurista es mucho más que una elección de diseño, porque estas zapatillas son uno de los modelos más cómodos que puedes encontrar en el mercado actualmente gracias a su suela de EVA, un material que tiende a ser más suave que la goma, lo que significa que tiene más flexibilidad. Esa es su principal baza, ya que hay muy pocos modelos capaces de hacer que nuestros pies no se resientan.

Las zapatillas de Isabel son de una firma española conocida como 24hrs.es

Además de todo esto, estas zapatillas están hechas a mano en Elche (Alicante) y, según cuentan desde la marca, fue reconocida en el 2000 recibiendo el premio a 'Mejor Fabrincate del año' dejando claro que el futuro no es solo una cuestión de aspecto, sino también de garantizar una experiencia sensorial placentera.

Así es este modelo, que se caracteriza por su estilo, flexibilidad transpiración y confort. ¡Llévate ya estas zapatillas por solo 135,90 euros!