La modelo rusa ha vuelto a recurrir a Mango para conseguir un look de lo más rompedor. Esta vez una sobrecamisa de charol ha sido la pieza clave

Aunque en España estamos viviendo unos días anticipados de primavera, en Nueva York todavía están sufriendo los rigores del frío invierno. Lo hemos podido comprobar con el look de Irina Shayk, quien ha salido a hacer unas gestiones por la Gran Manzana con un estilismo a prueba de las bajas temperaturas, con un largo abrigo teddy negro. Pero no ha sido esta prenda la que nos ha llamado la atención. De todo su look nos quedamos con la sobrecamisa de charol, que ella sola es capaz de transformar cualquier estilismo. Y nos fijamos en ella, porque además de parecernos una prenda muy potente, es de Mango, uno de nuestros lugares favoritos al que acudimos para comprar las últimas tendencias a precios estupendos.

Un día sí y otro también tenemos imágenes de la modelo rusa por las calles de la ciudad neoyorkina paseando a su hija Lea de Seine, nacida de su relacíón con el actor Bradley Cooper, o de compras. Pero en todas y cada una de ellas, la top nos deja impagables lecciones de estilo y nos adelanta todas las tendencias con meses de antelación.

En esta ocasión nos ha dado su imagen más rompedora con un vaquero pitillo negro, una botas altas de piel por encima, la sobrecamisa acharolada entre el marrón y el burdeos, de Mango, y un bolso hobo cuero para rematar.

El look total de Mango

La sobrecamisa de Mango es un diseño recto de efecto charol con cuello de solapas, dos bolsillos en la parte central y cierre de botones a presión delanteros. Tiene un precio de 39,99 euros y es una compra ideal si quieres tener una prenda en tu armario algo más atrevida para dar un toque especial a tus looks.

Aunque Irina la ha llevado con vaqueros, también puedes hacer el look total, con la falda lápiz midi de talle alto, que también tiene un precio dee 39,99 euros.

Irina nos sorprende con su capacidad para transformar su estilo. Puede ser la más sexy, la mamá más roquera o la más ingenua colegiala. Sabe llevar todas las tendencias y ya son varias las ocasiones en las que lo ha hecho luciendo prendas de Mango.