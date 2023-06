Es la más discreta y menos conocida de todos los nietos royals, pero en las últimas semanas Irene Urdangarin no ha parado de acaparar titulares. Su mayoría de edad y su graduación en el Ecolint de Ginebra sirvió para reunir por primera vez a la familia Borbón con Iñaki Urdangarin y también para que la joven lo celebrara con una escapada junto a sus amigas, como pudimos ver en exclusiva en las páginas de la revista SEMANA. La joven ha demostrado en todas las ocasiones su estupendo estilo, con un aire hippie, muy alejado del clasicismo de su prima la Princesa Leonor y también del más fashionista de Victoria Federica. La hija pequeña de la Infanta Cristina no quiere dedicarse al mundo de las influencers, como se llegó a decir, pero estilo le sobra.

En una de las reuniones familiares de su graduación nos encantó con su conjunto de estilo boho de Zara y, de nuevo, lo ha vuelto a hacer con lo que podríamos llamar el 'perfecto look de aeropuerto', al que acudió junto a su madre y su hermano Miguel. Unas prendas clásicas, pero con las que formó un estilismo absolutamente moda y muy juvenil a la vez, en el que las grandes protagonistas fueron las zapatillas de Adidas que tienen en su armario las que más saben de moda.

Hazte con las zapatillas Adidas de Irene Urdangarin

El look de Irene es un básico y lo más cómodo que podemos elegir para viajar: una camisa masculina azul de mil rayas y unos pantalones fluidos azul marino con goma y cordón en la cintura tipo chándal, pero no por ello deja de ser súper estiloso, especialmente cuando ponemos el foco en los complementos.

Los complementos siempre son un plus, incluso en los looks más sencillos. Irene ha elegido las zapatillas más buscadas y deseadas de las influencers. Si las Golden Goose se han posicionado como las preferidas de las más pijas o los modelos de New Balance son las que triunfan entre las fashionistas, el modelo Samba de Adidas ya se puede decir que es todo un clásico. Hablamos del diseño más icónico de la firma, que nació en los campos de fútbol en los 50 y que desde entonces han desfilado por las calles y pasarelas de todo el mundo.

Las de Irene son el modelo blanco con las tres características listas en negro.

Agotadas a los pocos minutos

Las zapatillas son de piel suave y con una suela de goma flexible, tiene las tres bandas dentadas y la icónica puntera en forma de T de Adidas. El precio original es de 120 euros, pero es casi misión imposible hacerte con unas en la web, ya que cada vez que se ponen de nuevo a la venta se agotan en solo unos minutos. Eso sí, en distintas plataformas se pueden conseguir, aunque a un precio mucho más elevado.

Además de las sneakers, un bolso de piel envejecido en negro tamaño XL bajo el brazo y varias cadenas al cuello, anillos y pulseras completaban este look de Irene Urdangarin que tanto nos ha gustado. Una lección más de estilo, de las muchas que la benjamina de la familia Urdangarin nos ha dejado desde que entró en la adolescencia.