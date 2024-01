Irene Rosales se va de bautizo con falda midi y blusa satinada que la convierten en la mejor invitada

Olvídate de las prendas muy llamativas; el look de invitada de Irene Rosales será tu inspiración. En la era del estilo dosmilero y el famoso estilo 'Y2K', nos alegra ver que en 2024 las tendencias de estilo clásico sigue siendo importantes. Nos gusta apostar por prendas prendas de diseño minimalista y mucho más sutiles. Hablamos de artículos que no se adscriben a una temporada concreta, sino que sirven para llevar año tras año porque tienen un atractivo eterno.

El modelito de Irene es un grito hacia el minimalismo, a prendas tan elegantes como una blusa de satén y una falda midi de tiro alto. Ambas piezas son esenciales para ir elegante, y a la moda. Así que si tienes un evento a la vista ya puedes empezar a fichar este conjunto. Por supuesto, como ya es costumbre, te ayudamos a copiar el 'outfit' para que puedas ser la mejor vestida de la fiesta.

Para una evento de día, la combinación de falda ajustada con blusa metida por dentro es un clásico que siempre te ayudará a arrasar. Si buscas un look de invitada clásico y rejuvenecedor, ¡es para ti!

'Blusa satinada para ser la invitada perfecta', palabra de Irene Rosales

Nunca subestimes el poder de las camisas satinadas, especialmente las de color blanco perla. Son una prenda versátil que puede llevarte literalmente de la oficina a un evento especial. Póntela con un pantalón de traje, o incluso como Irene con una falda de largo midi en un color que juegue al contraste. Las opciones son infinitas con este clásico que nunca falla. También puedes combinar tu camisa de seda con un traje de chaqueta, en versión falda como con pantalón de pinzas.

Si hablamos de un evento de invierno, apuesta por una blusa color perla con cuello alto como el modelo que hemos fichado en Olibati, de manga larga con hombreras y confeccionada en satén. Con cuello y puños con un original plisado y botones borrados en el mismo tejido. Sus mangas abullonadas dominan el estilo romántico. ¿Precio? 175 euros. Sus diseño atemporal nunca pasarán de moda y combinan con infinidad de conjuntos.

La elegante falda midi con cintura alta

La falda midi, que es tendencia absoluta, se ha convertido en un básico de fondo de armario para llevar en todas las temporadas, y no nos extraña. Esta prenda puede llevarle con zapatillas deportivas, botas, botines o tacones altos. Y puedes usarla temporada tras temporada sin que pase de moda. Para un look de invitada, llevarla como Irene, con una blusa confeccionada en satén de cuello alto, da como resultado una puesta en escena muy sofisticada. La suya, de líneas sencillas, es de las rebajas de Mango y cuesta 19,99 euros. Tiene el corte fluido, y un diseño lápiz súper elegante.

Si te fijas es una prenda llena de detalles. Algo tan sencillo como un cinturón a juego puede convertir un look en lookazo. Por eso nos encanta, porque no solo es una pieza bonita, también le ayuda a definir más su cintura. No se puede negar el acabado 'chic' de este modelo que además tiene una abertura en el bajo de la parte delantera para una mayor comodidad. ¡Queda como un guante!

Falda midi y botas altas: estilismo de 10

El combina falda midi con abertura y botas altas trae consigo una infinidad de variantes, que incluso pueden lucirse en un evento formal, en la oficina o para salir un sábado por la noche con tus amigas. Y en el caso de Irene Rosales nos ha conquistado con una look de falda midi en tonos marrones, ligeramente ceñida al cuerpo, que puede ser la mejor aliada de unas botas blancas con el tacón cuadrado y acabados en punta.

Stradivarius ha sacado un modelo fácil de llevar con tacón cuadrado, y con una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Cuestan 29,99 euros en rebajas.