La colaboradora de ‘Viva la vida’ ya ha sacado a pasear el bolso diseñado por Anabel Pantoja para MontSaint que no puede ser más bonito y útil.

Hace un mes os hablábamos de que Anabel Pantoja, en mitad de la tormenta mediática que vivían su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera, quiso dejar a un lado las polémicas y alegrarnos a todas un poco centrándose en su carrera como influencer. Con más de un millón trecientos mil seguidores en su cuenta de Instagram, la andaluza afincada en Canarias ha pasado a ser más conocida por su papel como reina de las redes que por su trabajo como colaboradora y «sobrinísima» en Sálvame. Un hecho que la ha llevado a formar parte de increíbles proyectos como la creación de una amplia (y preciosa) colección de joyas, el diseño de algunos modelos de bañadores que arrasaron en todas las playas el pasado verano y, en el mes de diciembre, el lanzamiento de su primer bolso.

El bolso ideal diseñado por Anabel Pantoja del que ya presume Irene Rosales

Lo hizo en colaboración con la firma Montsaint e inmediatamente se convirtió en todo un éxito. Se trata de una colección cápsula titulada Montsaint by Anabel Pantoja para la que diseñó e ideó un bolso de nylon con múltiples bolsillos, dos asas para llevar de mano y también con la opción de bandolera. Un modelo disponible en negro y en gris que resulta especialmente cómodo para llevar en cualquier situación. El bolso City Nylon, que así es cómo se llama, resulta ideal para acompañar los looks más sport e informales y pero también para llevar de viaje. «Menos es más y este compañero de viaje no necesita más que tu actitud y sonrisa para todos los momentos que vais a vivir…», decía la propia Anabel en referencia a su diseño. ¡Y razón no le faltaba!

La colaboradora de Mediaset lo ha llevado en más de una ocasión y siempre de la mejor forma; pero ahora, para nuestra sorpresa, ha llegado a casa de Irene Rosales, quien ha sabido lucirlo como nadie. La comentarista de Viva la vida posó el pasado sábado en su cuenta de Instagram con el bolso diseñado por la prima de su esposo y nos dejó a todas con la boca abierta. Lo hizo llevándolo en su versión bandolera y lo combinó de maravilla con la que, sin duda, es la prenda estrella del invierno: el abrigo de paño beige; además de con unos pantalones pitillo y unas botas altas negras. Sin embargo, el verdadero protagonista de su look era el bolso. Y esa era justamente la intención. ¡Nos encanta!