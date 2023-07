Aún quedan unas horas para que de comienzo la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero hoy, en la preboda, ya hemos podido hacernos una idea de los estilismos de invitada que podremos disfrutar mañana. La marquesa y el empresario no han escatimado en gastos. Como es ya costumbre entre los enlaces de la jet set, la boda siempre va precedida de otros festejos para que las jornadas previas y posteriores a la unión también queden grabadas en la memoria de los asistentes. Al número 5 de la Plaza de la Lealtad madrileña se han dejado caer rostros tan conocidos como: Vicky Martín Berrocal, Alejandra Onieva, Cristina Fernández . Naturalmente, para esta fiesta de noche las invitadas han sacado sus estilismos de fiesta más flamantes. Analizamos los estilismos más elegantes de la noche y te damos todos los detalles.

El Rincón recogerá mañana a los invitados de esta boda millonaria. Hoy, para ir abriendo boca, la marquesa organizó una última cena en el Ritz a la que no pudieron faltar los más allegados a la pareja. Mucho se ha hablado ya de lo blindada que será la celebración del enlace, así, con el mismo hermetismo, se ha tratado esta celebración. No obstante, sólo con ver los looks a la llegada del hotel cinco estrellas ya podemos hacernos una idea de qué estilismos podremos ver mañana.

Las tendencias de verano se cuelan en la preboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

En los aledaños del Retiro, hemos visto a aparecer (los primeros) al director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon y a su marido Paul Arnold; seguidamente a la hermana del novio, Alejandra Onieva con un estilismo muy a la última; a la diseñadora Vicky Martín Berrocal con un increíble conjunto con el que se veía más arrebatadora que nunca; la onubense se enfundó en un mono negro muy clásico, con un cinturón de hebilla ancha y con escote palabra de honor. Pero lo que realmente llamó la atención fue su preciosa bomber con motivos florales bordados en tonos rojos a juego con su manicura y sus labios.

(Artículo en elaboración)