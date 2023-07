La gran protagonista es su hermana mayor, la Princesa Leonor, pero ella se ha convertido en la mejor compañera de viaje, siempre a su lado en las ocasiones especiales y en los actos importantes de la agenda oficial. La Infanta Sofía tampoco ha faltado a la entrega de los Premios Princesa de Girona que se han celebrado en el Hotel Camiral en Caldes de Malavella (Girona).

La hija pequeña de Felipe VI y Letizia ha demostrado a lo largo de estos años su gusto por la moda y ser seguidora de las tendencias. Ya nos lo demostró desde que comenzaba la adolescencia eligiendo los peinados que reinaban entre las influencers o los vestidos virales. Un estilo más libre que el de su hermana que replica en cada una de sus apariciones públicas, como hizo con el dos piezas rojo de Sfera en su primer acto en Girona.

Siempre moderna y diferente, así son los looks de la Infanta Sofía

Mientras que su hermana mayor se decanta por prendas más clásicas, donde priman los con vestidos o los trajes de dos piezas, ella innova con monos como el que llevó en su Confirmación o conjuntos como el del año anterior en Girona que la coronaron como la más estilosa. En esta edición de los Premios Princesa de Girona lo ha vuelto a demostrar.

La Infanta Sofía ha lucido un vestido con lúrex plateado con glitter

En esta ocasión, la infanta no ha tenido el menor remilgo a la hora de elegir un vestido audaz y atrevido. Ella siempre se permite algunas licencias a la hora de escoger estilismos más modernos y que incluyen tendencias osadas. Mientras que la Princesa Leonor incorporaba sutilmente el trend de los acabados metalizados en sandalias y bolso, Sofía se apuntaba un tanto creando un total look de glitter plateado. Además, el vestido era una creación del diseñador Moisés Nieto; tenía un corte con cuello cerrado, fruncido en el frente y, otra tendencia, cut out en ambos hombros que quedaban a la vista tras las aberturas. Por otro lado, el vestido tenía un corte midi con falda evasé y un bajo con dobladillo con vuelo.

Para sus pies, apostó por unas merceditas puntiagudas forradas de purpurina metalizada a juego con el vestido. Una combinación ganadora con el que consiguió un estilismo llamativo del que los asistentes a estos premios no pudieron despegar los ojos.

El paso del tiempo no ha hecho más que afianzarla como una de las jóvenes royals con más estilo. Unos looks con un aire más bohemio y relajado, o (como hoy) festivo y atrevido donde encajan las firmas low cost y también las pequeñas marcas nicho Made in Spain. La Infanta Sofía prefiere las bailarinas a los tacones y huye de las joyas y los complementos llamativos. Aunque también entra de vez en cuando en el vestidor de su madre para 'robarle' alguna prenda o complemento, y a diferencia de Leonor que copia más a su progenitora, ella va por libre y, por eso, nos gusta todavía más.