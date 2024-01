De Tana Rivera a la infanta Elena: los batacazos estilísticos y los mejores looks de SIMOF 2024

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha vuelta a acoger la Semana Internacional de la Moda Flamenca. Esta semana se ha convertido ya en una tradición andaluza más para las celebrities más fashionistas y, naturalmente, algunas tenían invitación casi asegurada. La 29ª edición de este encuentro de diseños novedosos y rostros conocidos acaba de empezar y se extenderá hasta el próximo 21 de enero. Analizamos los mejores y peores looks de la SIMOF 2024: de Tana Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, a la infanta Elena, encargada de cortar la cinta inaugural. Además, desgranamos algunos de los fallos 'estilísticos' de las invitadas a la primera jornada. ¡No te lo pierdas!

El hilo conductor que une a muchas de las invitadas a este evento organizado por Raquel Revuelta es Sevilla. La infanta Elena, cuyo cariño por la capital hispalense es flagrante, ha sido la encargada de inaugurar el evento. La hermana de Felipe VI se unió con Jaime de Marichalar en 1995 en el altar mayor de la Catedral de Sevilla y, desde entonces, no ha dejado de visitar esta provincia con asiduidad. El look elegido para este evento demostraba el respeto por la moda y la tradición andaluza que la infanta profesa a la SIMOF.

El look de la Infanta Elena en la SIMOF 2024

Para asistir a esta alfombra roja la madre de Victoria Federica de Marichalar lució un vestido verde bosque con escote en pico muy cerrado, falda por la rodilla y una blazer de terciopelo en un tono verde botella un poco más oscuro que la prenda principal. Que la infanta está al día de las tendencias es evidente, pues las solapas XXL y el tejido de la blazer no eran una elección azarosa. Estos dos motivos han estado muy presentes en las colecciones de moda de los últimos meses, aunque la royal le puso su sello de identidad. Los accesorios secundarios constaron de: choker dorada, pendientes tipo aro pequeños, un broche en forma de ramillete y unos zapatos confeccionados en ante de 3 colores. Sin embargo, el complemento principal de su look fue un bolso de Chanel acolchado en color beige que rompía con los tonos de las prendas.

Tana Rivera también acertó con su estilismo. La hija de Eugenia Martínez de Irujo apostó por un look sobrio formado por top y pantalones negros que completó con un abrigo largo de la firma Byan, de nuevo, made in Spain. El abrigo contaba con dos grandes solapas de terciopelo rojo y un estampado en tonos verdes y naranjas. Este original diseño está a un disponible en la web a un precio de 315 euros, bajo el nombre de "Edward Coat".

No obstante, no todas las invitadas tuvieron el buen gusto de la Infanta Elena y Tana Rivera para asistir a la SIMOF 2024. ¿Quieres descubrir los batacazos 'estilísticos' de la noche y algunos looks acertados más? Desliza para no perderte un detalle en la galería.