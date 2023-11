Las prendas de H&M X Paco Rabanne que están a punto de agotarse y triunfarán en estas fiestas

El 2023 ha sido un gran año para las colaboraciones de H&M. El gigante sueco se granjea la confianza de su público cada temporada renovando sus colecciones con colaboraciones que a nadie dejan indiferente. El pasado marzo, la firma causó furor presentando inesperadamente Mugler X H&M que arrasó entre las más fashionistas con prendas ajustadas, jumpsuits, vestidos y crop tops con cortes increíbles, solo para las más atrevidas. Ahora, antes de ponerle el lacre al año, ha vuelto a traernos una colección que homenajea al diseñador franco-español Paco Rabanne, recientemente fallecido. 'H&M Rabanne' ha llegado para completar la sección más festiva de nuestros armarios y las prendas están volando de los escaparates.

El estilo vanguardista de Paco Rabanne ha dejado una huella imborrable en el mundo de la moda. El diseñador, conocido por desafiar las convenciones y fusionar la moda con el arte, llegó a crear colecciones consideradas verdaderas obras maestras. Su enfoque futurista, caracterizado por el uso innovador de materiales metálicos y geométricos, ha definido su estatus como un pionero en la industria. Tanto es así que Cocó Chanel se refería a él como 'el metalúrgico de la moda' por sus intrincados diseños confeccionados a partir de arandelas, discos en forma de paillettes o eslabones de calabrote XXL. Ejemplo de ello fue la actriz Audrey Hepburn que lució un espectacular vestido de Paco Rabanne en 'Dos en la carretera'; por una vez, dejó de vestir de Givenchy para apostar por la innovación.

'H&M Rabanne' y las prendas que están agotándose en tiendas

Entre sus colecciones más icónicas se encuentra la serie "Doce Unidades", compuesta por vestidos creados con aros metálicos interconectados, una hazaña de ingeniería y diseño que cautivó a la industria. A lo largo de su carrera, Rabanne demostró ser un visionario, introduciendo elementos inesperados y revolucionando la percepción convencional de la moda.

Por su parte, H&M, desde hace catorce años, ha presentado colecciones en colaboración con firmas de altos vuelos como Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Alexander Wang o Versace. Nadie puede resistirse a obtener una pieza exclusiva de estas burras colmadas de tendencias. En esta ocasión, los escaparates de la firma sueca se han llenado de brillos, lentejuelas, metal y cortes que nos acompañarán en nuestros party looks más navideños. No obstante, las prendas no dejan de agotarse por momentos y, en tan solo 24 horas, ya hay muchos diseños con el cartel de 'sin stock' tanto en la página web oficial de la firma, como en tiendas físicas. Conseguir uno de estos diseños es toda una aventura, pero no es imposible, pues al primer día han sobrevivido algunas prendas. Botas cowboy, tops, abrigos, bufandas y vestidos aún están disponibles en la web de la firma, aunque no prometemos que lo estén por mucho tiempo más.

1 de 7 Vestido con falda puffy de Botas cowboy metalizadas de H&M Rabanne 99 euros Las amantes de los 'LBD' no podrán dejar pasar este vestido mini con falda mini de corte puffy. 2 de 7 Top cropped de lentejuelas de H&M Rabanne 149 euros Las lentejuelas y los brillos no han faltado en la colección y aún está disponible este crop top morado plagado de paillettes mini. 3 de 7 Cárdigan embellecido en mezcla de mohair 129 euros También hay sitio para prendas comfy, suaves y calentitas, como este cárdigan de peluche rosa con botonadura joya y apliques en forma de motivos florales. 4 de 7 Camisa de popelina con bordado inglés Botas cowboy metalizadas de H&M Rabanne 129 euros Las blusas troqueladas se han convertido en el must-have de las amantes de los diseños románticos y aunque triunfaron este verano, se mantendrán en alza este otoño. 5 de 7 Abrigo efecto pelo de H&M Rabanne 299 euros Los abrigos faux fur vuelven con más fuerza que nunca y este diseño de H&M Rabanne se convertirá en la pieza atemporal que podrás sacar a pasear cada invierno. 6 de 7 Botas cowboy metalizadas de H&M Rabanne 299 euros Las amantes de las botas cowboy no podrán dejar pasar este diseño que apuesta además por una de las tendencias de la temporada: el acabado metalizado. 7 de 7 Bolso en malla de metal con flecos Botas cowboy metalizadas de H&M Rabanne 249 euros ¿Buscas un bolso de 'brilli-brilli' para completar tu próximo look de fiesta? Este modelo se convertirá en una pieza de fondo de armario que podrás combinar con vestidos de noche o darle un poco de vida a tus conjuntos más sobrios.