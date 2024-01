El 'falso' vestido explosivo y explícito de Hiba Abouk que lleva a otro nivel la tendencia de las transparencias

La Paris Fashion Week acaba de empezar y, un año más, el despliegue de glamour y estilo no ha dejado a nadie indiferente. Decenas de rostros conocidos y muy ligados al mundo de la moda se han acercado a descubrir las nuevas creaciones de diseñadores de renombre. Uno de los catwalks más esperados del año es siempre el de Elie Saab. Entre las personalidades que no se perdieron el desfile estuvieron Jennifer López, Valentina Ferragni, María Carolina de Borbón Dos Sicilias o Leonie Hanne. No obstante, con permiso de JLo, fue el look de Hiba Abouk el que dejó a todos los presentes boquiabiertos pues llevó la tendencia de las transparencias a nuevas alturas vestida de Elie Saab.

El conjunto de la actriz estaba compuesto por dos piezas deslumbrantes que capturaron la esencia de la colección 'ready to wear' de Elie Saab para 2024. La blusa, confeccionada en exquisita organza y encajes que creaban motivos florales, aportaba un toque romántico y femenino a su look. Esta pieza era un ejemplo magistral de la habilidad de Saab para fusionar la delicadeza con la audacia. Desde luego, las transparencias en 2023 venían pisando fuerte, pero parece que, si Elie Saab lo dice, se mantienen en alza.

Hiba Abouk y su increíble conjunto de transparencias para asistir al desfile de Elie Saab

La falda, también parte de la misma colección, seguía la misma línea de diseño, fabricada en el mismo material translúcido que la blusa. La armonía entre ambas prendas hacía parecer que lo que llevaba era un vestido fluido, pero lo cierto es que eran dos exclusivas prendas todavía disponibles en la página web de la firma. Este conjunto no solo destacó por su aparente simplicidad, sino por la complejidad y maestría en la confección, algo distintivo de Elie Saab.

Lo que realmente llevó este estilismo a otro nivel fue la elección de Hiba Abouk de sustituir el sujetador por dos pezoneras negras. Estos discretos pero sugerentes complementos se adivinaban tras la fina tela de organza negra, añadiendo un toque provocativo al conjunto. Abouk demostró no solo su elegancia al lucir la creación, sino también su valentía al abrazar plenamente la tendencia de las transparencias. Un look ideal para desafiar convenciones y marcar su propio estilo en el front row de la pasarela.

El estilo de Elie Saab, una leyenda viva de la moda

Elie Saab, una casa de moda que trasciende el tiempo, lleva consigo la magia de la alta costura desde su creación en 1982. Fundada en Beirut por el diseñador de moda libanés Elie Saab, la firma se ha convertido en un representante de la elegancia y la sofisticación. Su historia está marcada por creaciones exquisitas, donde la meticulosidad se encuentra con la opulencia. Es bien conocido por sus diseños de noche y sus espectaculares vestidos de novia.

Saab ha conquistado los corazones de mujeres empoderadas y estrellas de la alfombra roja. Sus creaciones, adornadas con encajes intrincados, bordados y detalles de pedrería, han vestido a celebridades en eventos de renombre, desde los Oscar hasta bodas de aristócratas y royals. Cada pieza cuenta una historia de glamour atemporal, que fusiona la artesanía impecable con la visión innovadora procedente de la mente inquieta del diseñador. Elie Saab no solo crea vestidos, sino que da vida a sueños de alta costura que perduran en la memoria y en la moda.

Los rostros conocidos que han apostado por el diseñador libanés

Una plétora de celebridades han elevado sus diseños a la categoría de ‘icónicos’ en eventos de renombre. Después de Rania de Jordania en la coronación del Rey Abdala en el 99, la actriz Halle Berry deslumbró en los Oscar de 2002 al lucir un vestido borgoña de Saab. Aquel vestido con top de transparencias ya vaticinaba, en los años 2000, la tendencia de las transparencias sugerentes. En la misma ceremonia han sido muchas las que han apostado por la buena mano del diseñador libanés: Angelina Jolie, Jane Fonda, Sandra Bullock o Emma Stone. Todavía quedan dos días para disfrutar de los increíbles diseños de la Semana de la Moda de París. ¿Qué otras sorpresas nos deparará el próximo desfile?