Siempre ponemos el foco en los looks de nuestras celebrities. Nos apasionan cuando se enfundan los maravillosos trajes de gala para desfilar por las alfombras rojas, y con sus looks de street style en los que nos inspiramos. Pero tan importante es ir bien vestida por fuera como por dentro, aunque esto último no tenemos muchas ocasiones de comprobarlo. Sin embargo, Lourdes Montes ha hecho una excepción al dejarnos ver una de sus últimas adquisiciones: una preciosa bata de casa de la que nos hemos enamorado inmediatamente. ¿El motivo? Está llena de pequeños detalles que hacen de ella la prenda más especial.

Sin llamar nunca la atención, pero sin una salida de tono, la mujer de Francisco Rivera acierta con cada una de sus elecciones. Discreta, sobria, con un toque clásico, pero a la vez juvenil, tiene su armario repleto de prendas atemporales que nunca pasan de moda. Y si nos encanta su estilo, mucho más nos ha gustado su ropa de estar en casa.

La bata de estar en casa más bonita la tiene Lourdes Montes

La diseñadora ha comenzado el año enseñándonos una prenda que todas tenemos, pero en su caso es un modelo todavía más especial. Estamos hablando de un bata de cama sencilla y, a la vez, con detalles de las últimas tendencias, que se la hemos fichado inmediatamente. Es la bata Anne de la firma Serèn, en blanco roto, con largo al tobillo, escote en pico, ajustada sobre la cintura con dos lazos de terciopelo, manga de farol con elástico y acabado fruncido por encima del codo.

Además, el diseño se puede personalizar cambiando el color de los lazos en gris (la que tiene Lourdes), azul, buganvilla, mostaza, rosa palo y verde. Su precio es de 149 euros y todavía está disponible en la web de la firma en las tallas S, M y L.

Junto a la bata, también tienes a juego un camisón corto, el modelo Escarlata, con escote en pico y tirantes de terciopelo de lazo ajustables en los mismos tonos que los cordones de la bata. El precio del camisón es de 85 euros.

También ideal para estar en casa

El pasado confinamiento y la nueva normalidad han hecho que pasemos mucho más tiempo en casa, incluso todavía en muchos casos con telebrajo. Por eso, casi todas las firmas han optado por incluir en sus colecciones ropa confortable, para estar cómodas y a la vez con mucho estilo en el calor de nuestro hogar.

Y eso también incluye la ropa de cama, pijamas, camisones y batas sencillas y con esos toques de diseño que las hacen muy especiales.