Empieza la cuenta atrás para la temporada de eventos. Y, por supuesto, también comienza la temporada de bodas de otoño. Lo cierto es que recibir una invitación nupcial siempre es motivo de felicidad y alegría, pero sabemos que encontrar el modelito perfecto para una ocasión tan señalada puede acabar convirtiéndose en toda una odisea. Y es que queremos que nuestro vestido reúna multitud de requisitos: que nos favorezca, que derroche elegancia y estilo y que, además, sea especial y se salga de la tónica habitual.

No vamos a engañarte, este objetivo no es fácil. Pero si estás dispuesta a dar con una pieza diferente y exclusiva (ya sea porque temes que alguien lleve el mismo diseño que tú, o porque simplemente quieres postularte como la invitada más comentada) y sobre todo, no te importa tirar de tarjeta de crédito, tenemos una propuesta infalible para ti. Más bien la tiene Helen Svedin, que nos ha enamorado por completo con un delicado vestido que te permitirá ser el centro de todas las miradas.

Helen Svedin tiene el vestido de invitada que es capaz de eclipsar incluso a la novia

A estas alturas de la vida (y después de haber acudido a tantas celebraciones) todas conocemos las normas básicas de dress code en las bodas. No se puede vestir ni de blanco ni de negro, no hay que llevar estampados muy llamativos o chillones, y lo mejor es no abusar de las lentejuelas y el brilli brilli. Pero... ¿y si te decimos que cumpliendo todas estas premisas existe un vestido que es capaz de hacerle sombra a la mismísima novia? Lo tiene la mujer de Luis Figo, y tú también vas a obsesionarte con él.

Se trata de un diseño con silueta sirena que destaca por su favorecedor escote halter con tirantes gruesos que se atan en la parte posterior del cuello. Un modelo que cuenta con una sensual tela de seda y un estampado tie-dye de lo más elegante.

Aunque lo mejor del vestido de invitada de Helen Svedin es su espalda descubierta, que le aporta un plus de sensualidad y feminidad al instante. Tanto, que ni siquiera hace falta un peinado recogido para triunfar.

Estamos seguras que después de verlo quieres más detalles... Apunta: el vestido de la modelo sueca pertenece a la diseñadora Silvia Tcherassi. ¿Su precio? No es apto para todos los bolsillos (a pesar de que está de rebajas): 1.325 euros. ¿Te harás con él?